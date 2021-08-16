Kızılırmak kavununun rekoltesinde düşüş bekleniyor

Kuraklığın vurduğu belirtilen Çankırı'dan çıkan Kızılırmak kavununun rekoltesinde de düşüş beklendiği aktarıldı.

Türkiye geneli kavun üretiminde 8'inci sırada bulunan Çankırı'nın Kızılırmak ilçesinde üretilen kavun, tezgahlarda yer almaya başladı.

Çankırı Ziraat Odası Başkanı Nejat Gamzeli, ilçede kavun arazilerinde incelemelerde bulundu.

Gamzeli, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kavun üretiminin bu sezon çok verimli olmadığını söyledi.

"MALİYETLERİN YÜKSEK OLMASI ÇİFTÇİYİ ZORLUYOR"

Gamzeli, "Şu anda Çankırı'da 57 bin dönüm alanda ekim yapılmakta. Bu sene olan kuraklık kavunu da vurdu. Kavunda rekoltenin düşük olacağı bekleniyor. Maliyetlerin yüksek olması çiftçileri zorluyor. Tarlaların çoğunda kavunlar olmamış. Bizim kavunumuzun bir özelliği aromasının çok güzel olması. Fiyatlar şu anda iyi ama birkaç gün sonra çok ucuz oluyor. Kavunun değerinde satılması lazım. İlk satanlardan sonrası zararda. Bir römork kavun, 200-300 TL’ye satılıyor. Fiyatlar aşağı düşüyor. Girdi fiyatları çok yüksek. Gübre, ilaç fiyatları çok yüksek. Maliyetler bizi zorluyor. Kuraklık üreticiyi çok etkiledi." dedi.





























