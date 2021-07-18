Kızkumu tatilcilerin akınına uğrarken, sosyal mesafe ve maske kuralına dikkat edilmediği görüldü. Plaja gösterilen yoğun ilgi ise esnafın yüzünü güldürdü.

Muğla'nın Marmaris ilçesi Orhaniye Mahallesi'nde bulunan Kızkumu, tatilcilerin akınına uğradı.

Kurban Bayramı tatilini fırsat bilenler, soluğu Kızkumu Plajı'nda aldı.

Kızkumu, hafta içi bin 500 hafta sonu ise 2 bin kişinin ziyaret ettiği yerlerin başında geliyor.

SOSYAL MESAFE VE MASKE UNUTULDU

Kızkumu Plajı yerli ve yabancı turistler ile doldu taştı. Kızkumu'na gelenlerin çoğunluğunun maske takmadığı gözlemlendi.

Kızkumu'na yerli ve yabancı turistler yoğun ilgi gösterirken, zaman zaman sosyal mesafe sıfıra indi. Maske takmayan vatandaşlar ise tepki çekti.

Kızkumu yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı VİDEO

BÖLGEDEKİ ESNAFIN YÜZÜ GÜLDÜ

Plaja gösterilen yoğun ilgi ile hediyelik eşyası satıcıları başta olmak üzere, bölge esnafının yüzü güldü.

Yol kenarında ise araç parkları yaklaşık 2 kilometre uzunluğuna ulaştı.

Dünyaca ünlü plajın girişinde bir denetim olmaması ve vatandaşların yapılan uyarıları dikkate almaması, tatil sevdasının koronavirüsü unutturduğunu düşündürdü.