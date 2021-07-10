Kızkumu'na yerli ve yabancı turistlerin ilgisi yoğun

Kızkumu Plajı, kısıtlamaların tamamen kaldırılmasıyla birlikte yerli ve yabancı turistlerin akınına uğramaya başladı. Bölgeye gelenler, Prenses Heykeli ile fotoğraf çektirmeyi ihmal etmiyor.

Muğla'nın Marmaris ilçesinin Orhaniye Mahallesi'nde bulunan Kızkumu, eski kalabalık günlerine geri döndü.

Kızkumu hafta içi bin 500 hafta sonu ise 2 bin kişinin ziyaret ettiği yerlerin başında geliyor.

Denizin içinde bulunan kumul yol, ziyarete gelenlere suyun üzerinde yürüyormuş hissi veriyor.

TATİLCİLER KEYİFLİ VAKİT GEÇİRİYOR

Seyahat acentelerinin düzenlediği turlarda bölgeye gelenler, o anları cep telefonlarıyla görüntülüyor.

Kızkumu'nun sembolü 'Prenses Heykeli' ile fotoğraf çektirenler, gün boyu keyifli anlar yaşıyor.





"HERKESE TAVSİYE EDİYORUM"

Balayına kente tatile gelen Ömür ve Murat Utkan çifti, "Konya'dan geldik. Burasının hikayesine hayran kaldım.

Aşkla ilgili bir hikayesi var. Hatıra fotoğraflarımızı çektirdik. Herkese tavsiye ediyorum." dedi.





"BURANIN ÜNÜNÜ DUYMUŞTUM"

Osmaniye'den kente gelen Çetin Durmaz, "İlk defa Marmaris'e tatile geldim. Buranın ününü duymuştum. Güzel bir yürüyüş oldu. Farklı bir his yaşadım." dedi.



