KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, topa kafa atarken yere düştü KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, topa uçan kafa atmak isterken yere kapaklandı. Video sosyal medyanın gündemine otururken, Tatar da konuya ilişkin açıklama yaptı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhruriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ziyaret ettiği okulda çocuklarla top oynarken, futbol programı jeneriklerine girebilecek bir düşüş şekli ile sosyal medya deyimiyle viral oldu.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bir okulun bahçesinde öğrencilerle futbol maçı oynadı. Maçın oynandığı esnada topa kafa atmak isteyen Tatar, kendisini yerde buldu.

Bu görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

"Varsın olsun, ben yine düşeyim, kalkayım"

Cumhurbaşkanı Tatar, görüntülerin sosyal medyada gündem olmasının ardından bir paylaşım yaptı.