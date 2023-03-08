Kuzey Kıbrıs Türk Cumhruriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ziyaret ettiği okulda çocuklarla top oynarken, futbol programı jeneriklerine girebilecek bir düşüş şekli ile sosyal medya deyimiyle viral oldu.
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bir okulun bahçesinde öğrencilerle futbol maçı oynadı. Maçın oynandığı esnada topa kafa atmak isteyen Tatar, kendisini yerde buldu.
Bu görüntüler sosyal medyada gündem oldu.
"Varsın olsun, ben yine düşeyim, kalkayım"
Cumhurbaşkanı Tatar, görüntülerin sosyal medyada gündem olmasının ardından bir paylaşım yaptı.
“Bugün öğrencilerle bir araya gelip futbol oynarken futbolun doğası gereği düşmemi bazı haber siteleri yayınlamış. Varsın olsun, ben yine gençlerle oynayayım, yine düşeyim, yine kalkayım!”