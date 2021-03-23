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KKTC'de yaz saati uygulaması
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 28 Mart Pazar günü yaz saati uygulaması başlıyor.
- İHA
- 23.03.2021 - 20:48
Başbakanlık tarafından yapılan açıklamada, KKTC'de 28 Mart Pazar günü yaz saati uygulamasının başlayacağı belirtildi.
1 SAAT İLERİ ALINACAK
KKTC Bakanlar Kurulu tarafından Resmi Gazete’de yayınlanan Yaz Saati Emirnamesi’nde, saatlerin 28 Mart Pazar günü saat 03.00'te 1 saat ileri alınacağı ve yaz saati uygulamasının 31 Ekim pazar günü saat 04.00’te sona ereceği kaydedildi.