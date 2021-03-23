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    KKTC'de yaz saati uygulaması

    Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 28 Mart Pazar günü yaz saati uygulaması başlıyor.
    • İHA
    • 23.03.2021 - 20:48
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    KKTC'de yaz saati uygulaması

    Başbakanlık tarafından yapılan açıklamada, KKTC'de 28 Mart Pazar günü yaz saati uygulamasının başlayacağı belirtildi.

    1 SAAT İLERİ ALINACAK

    KKTC Bakanlar Kurulu tarafından Resmi Gazete’de yayınlanan Yaz Saati Emirnamesi’nde, saatlerin 28 Mart Pazar günü saat 03.00'te 1 saat ileri alınacağı ve yaz saati uygulamasının 31 Ekim pazar günü saat 04.00’te sona ereceği kaydedildi.

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