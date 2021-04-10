Kladdkaka nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? Nefis İsveç keki-Kladdkaka tarifi..

Kanal D ekranlarında yayımlanan yemek programı Arda'nın Mutfağı'nda bu hafta Arda Türkmen, İsveç keki Kladdkaka yaptı. Denemek isteyenler, Kladdkaka tarifi hakkında araştırmalarına başladı.

Her Cumartesi saat 13.00'da Kanal D ekranlarında yayımlanan Arda'nın Mutfağı adlı programda bu hafta Arda Türkmen, tatlı olarak nefis lezzet İsveç keki Kladdkaka'yı seçti.

Sıradan kek tariflerinden sıkılıp bu tarifi denemek isteyenler arama motorları üzerinden, 'Kladdkaka nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?' sorularına yanıt aramaya başladı.

Peki, dışı kıtır kıtır ama içi yumuşacık olan İsveç keki-Kladdkaka nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? İşte, İsviçre mutfağının en lezzetli tarifleri arasında yer alan meşhur İsveç keki Kladdkaka tarifi..

KLADDKAKA-İSVEÇ KEKİ TARİFİ İÇİ MALZEMELER

Tabanı için:

Tereyağı

2 avuç ekmek kırıntısı – panko

Kek Harcı için:

200 gr. tereyağı

1,5 su bardağı bitter çikolata

1,5 su bardağı toz şeker

4 adet yumurta

Yarım su bardağı un

Üzeri için:

Deniz tuzu

KLADDKAKA-İSVEÇ KEKİ NASIL YAPILIR?