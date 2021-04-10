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- Kladdkaka nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? Nefis İsveç keki-Kladdkaka tarifi..
Kladdkaka nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? Nefis İsveç keki-Kladdkaka tarifi..
Kanal D ekranlarında yayımlanan yemek programı Arda'nın Mutfağı'nda bu hafta Arda Türkmen, İsveç keki Kladdkaka yaptı. Denemek isteyenler, Kladdkaka tarifi hakkında araştırmalarına başladı.
- Haber Merkezi
- 10.04.2021 - 14:37
- Güncelleme : 10.04.2021 - 14:38
Her Cumartesi saat 13.00'da Kanal D ekranlarında yayımlanan Arda'nın Mutfağı adlı programda bu hafta Arda Türkmen, tatlı olarak nefis lezzet İsveç keki Kladdkaka'yı seçti.
Sıradan kek tariflerinden sıkılıp bu tarifi denemek isteyenler arama motorları üzerinden, 'Kladdkaka nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?' sorularına yanıt aramaya başladı.
Peki, dışı kıtır kıtır ama içi yumuşacık olan İsveç keki-Kladdkaka nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? İşte, İsviçre mutfağının en lezzetli tarifleri arasında yer alan meşhur İsveç keki Kladdkaka tarifi..
KLADDKAKA-İSVEÇ KEKİ TARİFİ İÇİ MALZEMELER
Tabanı için:
- Tereyağı
- 2 avuç ekmek kırıntısı – panko
Kek Harcı için:
- 200 gr. tereyağı
- 1,5 su bardağı bitter çikolata
- 1,5 su bardağı toz şeker
- 4 adet yumurta
- Yarım su bardağı un
Üzeri için:
- Deniz tuzu
KLADDKAKA-İSVEÇ KEKİ NASIL YAPILIR?
- Tabanı için: 24 cm’lik kilitli kek kalıbınızın her tarafını yağlayın.
- Tavanızı ısıtın ve içerisine ekmek kırıntılarınızı ilave edip hafif renkleri dönene kadar kavurun.
- Kavrulan ekmek kırıntılarını kek kalıbınızın içerisine alın ve her tarafına gelecek şekilde gezdirin.
- Kek harcı için: Bir sos tenceresine tereyağını ilave edin ve eritin.
- Tereyağınız eriyince bir karıştırma kabına alın ve içerisine çikolatalarınızı ilave edip bir çırpma teliyle iyice karıştırın.
- İçerisine toz şekeri ilave edip çırpmaya devam edin.
- Yumurtaları teker teker kırarak çırpmaya devam edin.
- Ardından unu ilave edip iyice karışana kadar karıştırın ve hazır olan kek harcınızı yağladığınız kilitli kek kalıbınıza ilave edip üzerine deniz tuzu serpiştirin.
- 180 derecede önceden ısıtılmış fırında 20 dakika pişirin.