Klozete tuvalet kağıdı sermek bakterilerin bulaşmasında artışa neden olabiliyor

Vanderbilt Üniversitesi Tıp Merkezi’nden William Schaffner, yaptığı açıklamada tuvaletlerin enfeksiyon geçiş aracı olmadığını söylüyor.

Birçok insan dış mekanda tuvalet kullanma gereksinimi duyduğunda önce klozeti siliyor ardından üzerine tuvalet kağıdı sererek oturuyor. Ancak bizi mikroplardan koruduğunu düşündüğümüz şey aslında mikropların bulaşmasındaki asıl sebep olabilir.

BAKTERİ BARINDIRMAYACAK ŞEKİLDE ÜRETİLİYOR

Bilim dünyasına göre tuvaletler üzerinde bakteriyi barındırmayacak şekilde üretiliyor. Tabi ki bu konu tartışmalı çünkü birçok ölçümde umumi tuvaletlerin kapı kolunda dahi inanılmaz bakteriler mevcut.

Ancak uzmanlara göre klozetin üstüne, tuvalet kağıdı serip, ardından elimizi yüzümüze sürmek mikropların daha fazla yayılmasına neden oluyor.

''TUVALETLER ENFEKSİYON GEÇİŞİ İÇİN ARAÇ DEĞİL''

Huffington Post internet sitesine konuşan Vanderbilt Üniversitesi Tıp Merkezi’nden William Schaffner, yaptığı açıklamada “Tuvaletler enfeksiyon geçişi için bir araç değildir. Hiçbir hastalığa yakalanmazsınız” diyor.

Tuvaletler ile ilgili bir diğer önemli bilgi de sifonu çekerken klozet kapağını kapatmanız gerektiği.

Çünkü eğer sifonu çekerken kapağı kapatmazsanız bakteriler sıçrayan su ile birlikte klozetin dışına taşıyor.