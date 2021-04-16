Kobay bir tavşanın hikayesi: Save Ralph nedir?

Kozmetik sektöründe hayvanlar üzerinde yapılan deneylere tepki ve dikkat çekmek amacıyla çekilen Save Ralph filmi milyonların gündeminde yer alıyor. Peki Save Ralph olayı nedir?

Bir kobay tavşanın günlük yaşamını ele alan Save Ralph filmi kısa sürede sosyal medyada milyonların gündemine oturdu.

Hayvanlar üzerinde yapılan acı verici deneylere dikkat çeken kısa filmin seslendirme kadrosunda birbirinden ünlü isimler yer alırken, deney yapan markalar sosyal medya paylaşımlarıyla büyük tepki görmeye başladı.

Kullanıcılar “Save Ralph ne demek, konusu nedir?” soruları bu noktada yanıt aramaya başladı. İşte sosyal medyada gündeme gelen Save Ralph filmine dair detaylar…

SAVE RALPH KISA FİLMİ KONUSU

Ralph isimli tavşanın gündelik yaşamını gözler önüne seren kısa film, aslında ilk başta insan figürüyle donanmış olan tavşanın ev yaşamıyla başlıyor. Ancak daha sonra işine giden tavşan, acımasız dünyada denek olarak çalıştığı laboratuvara götürülüyor.

Kulağı ve gözünde sorunlar yaşayan tavşan Ralph'in acı hikayesine de ironilerle dolu bir bakış atılmış olunuyor. Film, güzellik için hayvanların acı çekmemesi ve ölmemeleri için önemli bir söz söyleyerek sona eriyor.

SAVE RALPH KISA FİLMİ SESLENDİRME KADROSU

Deneklik yapan bir tavşanın anlattığı hikayede, tavşan Ralph karakterini, ünlü yönetmen ve oyuncu Taika Waititi seslendiriyor.

Seslendirme kadrosunda ayrıca Zac Efron, Ricky Gervais, ve Olivia Munn başı çekiyor. Tricia Helfer, Pom Klementieff ve Rodrigo Santoro'nun da seslendirme kadrosunda yer aldığı kısa film, Humane Society International'ın başlattığı kampanya ile başladı.

CRUELTY FREE NE DEMEK?

Günümüzde hala pek çok marka hayvan deneylerini sürdürüyor. Ancak hayvan dostu aşamalarla üretim yapan markalar da var. Bu noktada Cruelty Free kavramının da ne olduğunu bilmek gerekiyor.

Cruelty Free kavramı hayvan hakları hareketinde, zulüm, dünyanın herhangi bir yerinde hayvanlara zarar vermeyen veya öldürmeyen ürünler veya faaliyetler için bir etikettir.