Koç dolunayı ne zaman bitiyor? Koç dolunayının etkileri nelerdir?

Koç dolunayı ne kadar sürecek ve etkileri nelerdir.İşte koç dolunayı hakkında merak ettikleriniz..

9 Ekim gecesi başlayan Koç Dolunayı astrolojiyi yakından takip edenler ve daha birçok kişi tarafından büyük merak konusu oldu.

Dün gece başlayan koç dolunayı hangi burçları etkileyecek ve ne kadar sürecek? Koç dolunayı hakkında merak edilen birçok olay merak uyandırdı.

İşte koç dolunayı hakkında merak edilenler..

Koç dolunayı nedir?

Chiron kuyruklu yıldızı astrolojide yaralı şifacı olarak bilinmektedir. Chiron’un bulunduğu burçlar, yaşama alanınızda hem yara alabileceğiniz yerleri gösterir hem de nasıl şifa alabileceğinizi göstermektedir.Astrologlar insanların zorluk çektiği ve duygusal yaralar aldığı alanları, Chiron’a bakarak analiz edebilmektedirler.

Koç dolunayı ne zaman bitecek?

9 Ekim Pazar günü gece gerçekleşen dolunay ile koç dolunayı başlamış oldu.Dün gece başlayan bu koç dolunayının yaklaşık 15 gün sürmesi bekleniyor.

Koç dolunayı etkileri nelerdir?

Chiron kuyruklu yıldızı ile koç dolunayının buluşması dün gece başladı.Bu dolunay koç burcu ile temas ettiği için insanlar üzerinde koç burcunun etkileri yoğun şekilde hissedilecek.

15 gün sürecek bu dolunay boyunca koç burçlarının meydan okuması, adım atması, baskınlığı gibi özelliklerinin daha baskın şekilde görülmesi bekleniyor.