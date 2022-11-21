Kentin en işlek bölgelerinden biri olan İzmit Sahili, lodostan olumsuz etkilendi. Her yağmur sonrası benzer manzaraların ortaya çıktığını belirten vatandaşlar, yetkililerden çare bulunmasını istedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından yurdun birçok noktasında lodos etkili olmaya başladı.

Görüntülerin adresi Kocaeli...

Gün içerisinde başlayan lodos, ilerleyen saatlerde şiddetini artırmaya başladı.

Otopark denizle birleşti

Bölgenin en uğrak noktalarından biri olan İzmit Sahili’nde bulunan otopark, adeta denizle birleşti.

Denizden taşan dalgalar, yürüyüş yollarını ve otopark alanlarını doldurdu.

İHA'nın aktarımına göre; vatandaşlar yaya olarak geçmekte güçlük yaşarken, araç sürücüleri de rotalarını değiştirmek zorunda kaldı.

Kocaeli'de lodos şiddetini artırdı VİDEO



"Her lodosta sahili su basıyor"

Lodos, yağmur gibi olaylarda hep aynı durumla karşılaştıklarını ve çözüm bulunması gerektiğini belirten Yusuf Yay, “Her dalgada, her yağmur yağdığında, her lodosta sahili su basıyor. İnsanlar hem yaya olarak hem de araçlarıyla geçiş konusunda sıkıntı yaşıyor. Bu duruma bir el konulması lazım. Buradan okul çıkışlarında öğrenciler, çocuklar da geçiyor. Bu daha tehlikeli olaylara da sebep olabilir. İnsanların malları var, arabalar park ediliyor. Olmuyor bu şekilde, buranın tekrar gözden geçirilmesi lazım. Yetkililerden bunu rica ediyoruz.” diye konuştu.