Kocaeli ve Sakarya'da kar yağışı etkili oldu Kocaeli ve Sakarya'nın yüksek kesimleri beyaza büründü. 1800 rakımlı Kartepe’de karla kaplanan dağlar ve ağaçlar güzel manzaralar oluşturdu.

DHA

Mart kapıdan baktırdı...

Türkiye soğuk ve karlı havanın etkisi altına girdi.

Kocaeli ve Sakarya’da hava sıcaklıklarının aniden düşmesiyle birlikte kentin yüksek kesimlerine kar yağdı.

1800 rakımlı Kartepe ilçesinde karla kaplanan dağlar ve ağaçlar güzel görüntüler ortaya çıkardı. Belediye ekipleri, bölgede yolların kapanmaması ve diğer olumsuzlukların yaşanmaması için çalışmalarını sürdürdü.

Kartepe'de 55 santim kar

Bazı iş yerlerinin çatılarında buz sarkıtları oluştuğu görüldü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesindeki verilere göre Kartepe’nin zirvesinde kar kalınlığı 55 santim olarak ölçüldü.

Sakarya’nın Hendek ilçesinde ise kar kalınlığı yaklaşık 10 santime ulaştı. Sabah saatlerinde güne başlayanlar beyaz örtüyle karşılaştı. Karla kaplı yollarda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.