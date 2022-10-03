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    Kocaeli'de aşiret düğünü hasılatı: 11 milyon 500 bin lira toplandı

    Kocaeli'de aşiret düğünü hasılatı: 11 milyon 500 bin lira toplandı

    Digor aşiretlerinden Cemaldin aşiretine mensup iş adamı Tanju Gönen'in oğlu Ebubekir ile Celali aşiretinden Dicle Bolca'nın dünyaevine girdiği törende toplanan para dikkat çekti.
    • 03.10.2022 - 08:55
    • Güncelleme : 03.10.2022 - 09:37
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    Aşiret düğünleri, takılan takılarla gündem olmaya devam ediyor...

    Kars Digor aşiretlerinden Cemaldin aşiretine mensup iş adamı Tanju Gönen'in oğlu Ebubekir ile Celali aşiretinden Dicle Bolcal, Kocaeli Gebze'de eşsiz bir düğünle dünyaevine girdi.

    Düğüne katılan davetliler, Ebubekir ve Dicle Bolcal çiftine altın takmak için adeta birbiriyle yarıştı.

    20 bin kişi katıldı

    Düğüne yaklaşık 20 bin konuk katılarak rekor bir  takı töreni sahnesi yaşandı.

    Düğünün gerçekleştirildiği alanda, aşiretin adetleri arasında yer alan takı masası kuruldu.

    Balya balya paralar takıldı

    Davetlilerin isimlerinin sayılarak taktıkları para miktarının söylendiği düğünde, masaya konulan para balyaları kalabalıkla sayıldı.

    Kocaeli'de aşiret düğünü hasılatı: 11 milyon 500 bin lira toplandı ViDEO

    Kocaeli de aşiret düğünü hasılatı: 11 milyon 500 bin lira toplandı #1

    11 milyon 500 bin TL takıldı

    İHA'nın haberine göre, saatlerce süren sayma işleminin ardından takılan para açıklandı. Aşiretin düğününde takılar hariç 11 milyon 500 lira hasılat oldu.

    Para balyalarını taşımak için onlarca valiz kullanıldı.

    Eğlence doruklarda yaşandı

    Hem Kürtçe hem Türkçe müziklerin çaldığı düğünde konuklar eğlenceli saatler geçirdi.

    Kocaeli de aşiret düğünü hasılatı: 11 milyon 500 bin lira toplandı #2

    Kocaeli de aşiret düğünü hasılatı: 11 milyon 500 bin lira toplandı #3

    Kocaeli de aşiret düğünü hasılatı: 11 milyon 500 bin lira toplandı #4


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