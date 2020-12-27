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    Kocaeli'de başhekim koronavirüsten hayatını kaybetti

    Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki özel hastanenin yaklaşık 20 yıllık başhekimi Uzm. Dr. Lütfi Çetinkaya, koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.
    • DHA
    • 27.12.2020 - 15:21
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    Kocaeli'de başhekim koronavirüsten hayatını kaybetti

    Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki özel hastanenin başhekimi 60 yaşındaki Lütfi Çetinkaya, yaklaşık 1 ay önce koronavirüse yakalandı.

    Çalıştığı hastanede tedavisine başlanan Dr. Çetinkaya, sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine 15 gün önce yoğun bakıma alınarak, entübe edildi.

    KURTARILAMADI

    Hastanedeki doktorların tüm müdahalelerine rağmen Çetinkaya, hayatını kaybetti.

    Yaklaşık 20 yıldır aynı hastanenin başhekimliğini yapan Lütfi Çetinkaya’nın cenazesi, yarın hastane önünde yapılacak törenin ardından İstanbul’un Ümraniye ilçesindeki Ihlamurkuyu Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

    Kocaeli de başhekim koronavirüsten hayatını kaybetti #1

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