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    Kocaeli'de, bayramını kutlamayan yolculara sitem etti

    İnsanların yabancılaştığını belirten otobüs şoför İbrahim Çankaya, "Bizi 'kolay gelsin kaptan' demeleri bile çok mutlu eder" diye konuştu.
    • İHA
    • 03.08.2020 - 09:54
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    Kocaeli'de, bayramını kutlamayan yolculara sitem etti

    Kocaeli’nin Körfez ilçesinde özel bayramını kutlamayan yolculara serzeniş konuşması yapan halk otobüsü sürücüsünün alkışlanma anları, araç kamerasına yansıdı.

    Görüntüler, Kurban Bayramı'nın ikinci günü Körfez-İzmit arası yolcu taşımacılığı yapan 152 hat numaraları 41 R 4489 plakalı özel hak otobüsünde kaydedildi.

    YOLCULAR, BAYRAMINI KUTLAMADI

    Bayramda yolcu taşımacılığı için midibüsünün sürücü koltuğuna geçen 38 yaşındaki İbrahim Çankaya, aracına binen yaklaşık 30 yolcunun bayramını kutlamaması nedeniyle bir süre burukluk yaşadı.

    Aracıyla ilerlemeye devam eden Çankaya, bunun üzerine yolculara sitem etti.

    “30 kişiden bir tanesi bayramımı kutlasaydı bu konuşmayı yapmayacaktım” diyerek yolcuların bayramını kutlayan Çankaya’yı dinleyen yolcular ise alkışlarla sürücüye destek verdi.

    Bayramını kutlamayan yolcular serzeniş konuşması yaptı ViDEO

    Kocaeli'de, bayramını kutlamayan yolculara sitem etti #1

    "30 KİŞİDEN BİR TANESİ KUTLASAYDI..."

    Kendisinin bayramını kutlamayan yolculara serzeniş konuşması yapan sürücü İbrahim Çankaya, “Bütün yolcularıma önemli bir duyuru yapmak istiyorum. Önce Allah’a sonra biz kaptanlara emanetsiniz. Araçta şu anda ortalama 30 yolcumuz var. Sizinle bir üzüntümü paylaşacağım. Kaptanların işini severek yapması yolcuların elinde olan bir şey.

    Elçiye zeval olmaz. Bayramınız mübarek olsun. 30 kişiden bir tanesi bayramımı kutlasaydı bu konuşmayı yapmayacaktım. Rabbim hepinizin yolunu açık etsin, nice bayramlar geçirmeniz dileğiyle hayırlı bayramlarınız olsun diyorum.” dedi.

    Kocaeli'de, bayramını kutlamayan yolculara sitem etti #2

    "'KOLAY GELSİN KAPTAN' DEMELERİ BİZİ MUTLU EDER"

    Olayın ardından yaşadıklarını anlatan sürücü İbrahim Çankaya, “Yolcularımızı alırken hakikaten çok az bir şey de olsa samimiyetle ‘Kolay gelsin kaptan’ demeleri gerçekten bizi işimize adapte, çok mutlu eder. O açıdan ben bunu bekledim ama bayram üzeri ben bunu görmeyince duygularımı o yönde izah ettim anlattım, bayramlarını kutladım.

    Geçen sene de bir kutu çikolata aldım bekledim, yolcularım bayramımı kutlayacak mı diye kutlayan olmadı. Çikolatayı çıkardım yolculara dağıtarak bayramlarını kutladım. Bu sene de bekledim yaptığımın faydası oldu mu diye ama bu bayram da hiçbir şey değişmemiş. Bu bayram da böyle yaptık, inşallah bayramları unutmayız.” dedi.

    Kocaeli'de, bayramını kutlamayan yolculara sitem etti #3

    "BÜYÜK BİR ALKIŞ ALDIM"

    İnsanların yabancılaştığını söyleyen Çankaya, “Birliğimizi ve beraberliğimizi Rabbim daha iyi seviyelere nasip etsin. Bu durumu izah ettim yolcularıma, büyük bir alkış aldım sağ olsunlar. Rabbim nice bayramlar nasip etsin hepimize. Bayramları unutmayalım istiyoruz. Temennimiz bu.” diye konuştu.

    Kocaeli'de, bayramını kutlamayan yolculara sitem etti #4

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