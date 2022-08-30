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Kocaeli'de bin 893 kişi boğulmaktan kurtarıldı

Kocaeli'de bin 893 kişi boğulmaktan kurtarıldı

Kocaeli sahillerinde görev yapan büyükşehir ekipleri 7 günde 121 vatandaşı, 15 Haziran’dan bugüne kadar ise toplam bin 893 kişiyi boğulmaktan kurtardı.