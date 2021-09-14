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    Kocaeli'de bir köpek, kamyonun üzerinde seyahat ederken görüntülendi

    Kocaeli'de D-100 üzerinde seyir halinde olan kamyonun üzerinde seyir olan köpek ağızları yüreklere getirdi.
    • İHA
    • 14.09.2021 - 23:30
    • Güncelleme : 14.09.2021 - 23:32
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    Kocaeli'de bir köpek, kamyonun üzerinde seyahat ederken görüntülendi

    Kocaeli’nin İzmit ilçesi D-100 üzerinde bulunan bir alt geçitte meydana gelen olayda, seyir halinde olan 41 KJ 577 plakalı kamyonetin damper kısmında vatandaşlar köpek gördü.

    KAMYONUN ÜZERİNDE SEYAHAT

    Hiçbir tedbir olmadan kamyonetin damper kısmında köpeğin seyahat ettiğini gören vatandaşlar, hemen telefonlarına sarıldı. O anları anbean videoya alan vatandaşlar gördükleri karşısında şaşkınlık yaşadı.

    Kocaeli de bir köpek, kamyonun üzerinde seyahat ederken görüntülendi #1

    Kocaeli de bir köpek, kamyonun üzerinde seyahat ederken görüntülendi #2

    Kocaeli de bir köpek, kamyonun üzerinde seyahat ederken görüntülendi #3

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