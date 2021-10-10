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    Kocaeli'de bir sürücü domuzu otomobilinin arkasına bağlayıp sürükledi

    Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde ölü domuzu otomobilin arkasına bağlayıp sürükleyen sürücünün görüntüleri, sosyal medyada büyük tepki topladı.
    • DHA
    • 10.10.2021 - 17:15
    • Güncelleme : 10.10.2021 - 18:53
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    Kocaeli'de bir sürücü domuzu otomobilinin arkasına bağlayıp sürükledi

    Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde akılalmaz bir olay yaşandı.

    ÖLÜ DOMUZU ARACINA BAĞLAYARAK SÜRÜKLEDİ

    Yuvacık Baraj Yolu üzerinde 41 HD 582 plakalı otomobilin sürücüsü, ölü domuzu aracına bağlayarak sürükledi. O anlar, başka araçtaki kişiler tarafından cep telefonu ile kayda alındı.

    TEPKİ ÇEKTİ

    Sosyal medyadan da paylaşılan görüntüler, büyük tepki çekti. İsmi öğrenilemeyen sürücünün ölü domuzu nereye götürdüğü bilinmiyor.

    Kocaeli'de bir sürücü domuzu otomobilinin arkasına bağlayıp sürükledi VİDEO

    Kocaeli de bir sürücü domuzu otomobilinin arkasına bağlayıp sürükledi #1


    Kocaeli de bir sürücü domuzu otomobilinin arkasına bağlayıp sürükledi #2

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