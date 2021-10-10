Kocaeli'de bir sürücü domuzu otomobilinin arkasına bağlayıp sürükledi

Kocaeli'de bir sürücü domuzu otomobilinin arkasına bağlayıp sürükledi

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde ölü domuzu otomobilin arkasına bağlayıp sürükleyen sürücünün görüntüleri, sosyal medyada büyük tepki topladı.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde akılalmaz bir olay yaşandı.

ÖLÜ DOMUZU ARACINA BAĞLAYARAK SÜRÜKLEDİ

Yuvacık Baraj Yolu üzerinde 41 HD 582 plakalı otomobilin sürücüsü, ölü domuzu aracına bağlayarak sürükledi. O anlar, başka araçtaki kişiler tarafından cep telefonu ile kayda alındı.

TEPKİ ÇEKTİ

Sosyal medyadan da paylaşılan görüntüler, büyük tepki çekti. İsmi öğrenilemeyen sürücünün ölü domuzu nereye götürdüğü bilinmiyor.

Kocaeli'de bir sürücü domuzu otomobilinin arkasına bağlayıp sürükledi VİDEO



