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Haber Merkezi

Yeni yaşam şekilleri beraberinde yeni ritüelleri de getiriyor.

Onlardan biri de 'baby shower' etkinliği...

Çiftlerin çocuk sahibi olacaklarını öğrenmesinden sonra düzenlenen etkinliklerden biri olan baby shower'larda anne adayları yakınlarının hediyelerini kabul ediyor.

CAMİDE KUTLADILAR

Kocaeli'de bu etkinliğin adresi bir cami olunca işler karıştı.

Bebek haberi alan çift baby shower etkinliklerini camide düzenleyip üzerine bir de sosyal medyada o görüntüleri paylaştı.

MÜFTÜLÜK İZNİ YOK: SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Büyük infiale neden olan olaydan sonra Kocaeli Müftülüğü'nden bir açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada etkinliğin izin alınmadan düzenlendiği bildirildi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.