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    Kocaeli'de çiftler, nikah salonlarına akın etti

    Kademeli normalleşmenin ilk kısıtlamasız cumartesi gününde Gebze'de 41 çift dünya evine girdi.
    • İHA
    • 05.06.2021 - 15:03
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    Kocaeli'de çiftler, nikah salonlarına akın etti

    Cumhurbaşkanlığı kabinesinde alınan kararlar sonrasında kademeli normalleşme döneminin ilk kısıtlamasız hafta sonunda Gebze Belediyesi nikah dairesine başvuran ve işlemleri tamamlanan 41 çift, kıyılan nikahla dünya evine girdi.

    KISITLAMA SONRASI 'EVET' HEYECANI

    Normalleşme döneminin ilk cumartesi gününe denk gelen hafta sonu mutlu bir evliliğe ‘evet’ diyerek adım atan çiftler, nikah salonlarında yoğunluk oluşturdu.

    Genelge ile belirlenen şartlar kapsamında gerçekleştirilen merasimler, pandemi gölgesinde yapıldı.

    Nikahını kıydığı çiftlere Türk bayrağı ve kahve takımından oluşan hediyeleri sunan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, evlilik cüzdanlarını da gelinlere takdim etti.

    Kocaeli de çiftler, nikah salonlarına akın etti #1

    Kocaeli de çiftler, nikah salonlarına akın etti #2

    Kocaeli de çiftler, nikah salonlarına akın etti #3

    Kocaeli de çiftler, nikah salonlarına akın etti #4

    Kocaeli de çiftler, nikah salonlarına akın etti #5

    Kocaeli de çiftler, nikah salonlarına akın etti #6

    Kocaeli de çiftler, nikah salonlarına akın etti #7

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