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    Kocaeli'de çocuklar ile polisler sokakta poşetle kaydı

    Kocaeli'de sokakta poşetle kayan çocuklara polis ekipleri de eşlik edince, ortaya renkli görüntüler çıktı.
    • İHA
    • 23.01.2022 - 18:41
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    Kocaeli'de çocuklar ile polisler sokakta poşetle kaydı

    Kocaeli'nde Cuma günü akşam saatlerinde başlayan, bu sabah şiddetini arttıran kar yağışı kentin tamamını beyaza bürüdü.

    Özellikle kentin yüksek kesimlerinde bulunan mahallelerde çocuklar sokaklara akın etti.

    POLİSLER ÇOCUKLARA KATILDI

    Kar topu oynayan, poşetle kayan çocukları gören Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri de, eğlenceye orta oldu.

    POŞETLE KAYIP KARTOPU OYNADILAR

    Çocukların yanına giden polis ekipleri, poşetle kayarak, kar topu oynadı. O anlar bir vatandaş tarafından kameraya kaydedildi. Ortaya ise ilginç görüntüler çıktı.

    Kocaeli de çocuklar ile polisler sokakta poşetle kaydı #1

    Kocaeli de çocuklar ile polisler sokakta poşetle kaydı #2

    Kocaeli de çocuklar ile polisler sokakta poşetle kaydı #3


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