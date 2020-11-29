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Kocaeli'de denize hamsi döküldü
Sabah saatlerinde yürüyüş için sahile inen vatandaşlar, onlarca kilo hamsinin denize döküldüğünü görünce şaşkınlığa uğradı. Bazı vatandaşlar da hamsilerin bayatladığını düşündü.
- DHA
- 29.11.2020 - 15:49
Kocaeli Darıca Millet Bahçesi'nin de bulunduğu Yalı Mahallesi sahilinde onlarca kilo ölü hamsinin denize döküldüğü görüldü.
Hamsilerin kimler tarafından denize döküldüğü bilinmezken, vatandaşlar bu duruma tepki gösterdi.
BAYATLAMIŞ OLABİLECEĞİ DÜŞÜNÜLDÜ
Hamsinin bayatlayıp koktuğunu ve bu nedenle de elde kaldığını düşünen vatandaşlar, bu nedenle denize dökülmüş olabileceğini öne sürdü.
Bazı vatandaşlar deniz kıyısındaki hamsileri toplayarak kedilere vereceğini söyledi.