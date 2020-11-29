Euro
9.3516
-0.39%
Dolar
7.8137
-0.74%
Altın
449.33
-1.9%
Borsa
1.329
-1.02%
Bitcoin
141.680
4.37%
EXEN Coin
8.60
-4.44%
14ºC
İstanbul
Puslu güneşli 14 C

    Kocaeli'de denize hamsi döküldü

    Sabah saatlerinde yürüyüş için sahile inen vatandaşlar, onlarca kilo hamsinin denize döküldüğünü görünce şaşkınlığa uğradı. Bazı vatandaşlar da hamsilerin bayatladığını düşündü.
    • DHA
    • 29.11.2020 - 15:49
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Kocaeli'de denize hamsi döküldü

     

    Kocaeli Darıca Millet Bahçesi'nin de bulunduğu Yalı Mahallesi sahilinde onlarca kilo ölü hamsinin denize döküldüğü görüldü.

    Hamsilerin kimler tarafından denize döküldüğü bilinmezken, vatandaşlar bu duruma tepki gösterdi.

    BAYATLAMIŞ OLABİLECEĞİ DÜŞÜNÜLDÜ

    Hamsinin bayatlayıp koktuğunu ve bu nedenle de elde kaldığını düşünen vatandaşlar, bu nedenle denize dökülmüş olabileceğini öne sürdü.

    Bazı vatandaşlar deniz kıyısındaki hamsileri toplayarak kedilere vereceğini söyledi.

    Kocaeli de denize hamsi döküldü #1

    Kocaeli de denize hamsi döküldü #2

    Kocaeli de denize hamsi döküldü #3

    Kocaeli de denize hamsi döküldü #4

    Kocaeli de denize hamsi döküldü #5

    Kocaeli de denize hamsi döküldü #6

    Kocaeli de denize hamsi döküldü #7

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir