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Kocaeli'de denize hamsi döküldü

Kocaeli'de denize hamsi döküldü

Sabah saatlerinde yürüyüş için sahile inen vatandaşlar, onlarca kilo hamsinin denize döküldüğünü görünce şaşkınlığa uğradı. Bazı vatandaşlar da hamsilerin bayatladığını düşündü.