Kocaeli'de engelli balet, ABD'de eğitim için destek istiyor

Üniversiteden mezun olduğu gün geçirdiği kazada belden aşağısı felç kalan Mehmet Sefa Öztürk, ABD'de eğitim görmenin hayalini kuruyor.

Mehmet Sefa Öztürk, İstanbul Devlet Konservatuarı Klasik Bale Bölümü'nden mezun olduğu 2 Temmuz 2006 gecesi motosikletiyle girdiği virajda kontrolü kaybetmesi sonucu kaza yaptı.

Kazada ağır yaralanan ve belden aşağısı felç kalan Öztürk, tekerlekli sandalyeye bağımlı kalmasına rağmen azmini kaybetmedi.

MEZUN OLDUĞU GÜN KAZA GEÇİRDİ

Omurilik felci olan 40 yaşındaki Öztürk, "2 Temmuz 2006 gecesinde Fenerbahçe'de mezuniyet yemeğinden çıktıktan sonra bir kaza geçirdim. O kazada belim kırıldı. Omurilik felci oldum. Bale bölümünden mezun olduğum gece, balet olarak profesyonelliğe tam anlamıyla atıldığım gece engelli oldum. Hayatıma tekerlekli sandalye ile devam etmeye başladım. Danstan hiç vazgeçmedim.

"TEKERLEKLİ SANDALYEYLE TÜRKİYE'DE İLK DANS EDEN KİŞİYİM"

Türkiye'nin tekerlekli sandalye ile profesyonel anlamda ilk dans eden kişisiyim. Türkiye'de tekerlekli sandalye ile dans çalışmalarını başlatan kişiyim. Federasyona büyük baskılar ile Engelli Spor Federasyonu’na bu branşı açtıran kişiyim. Türkiye'de bu konuda birçok şey yaptım. Hem kendime hem de ülkeme çok şey kazandırdığımı düşünüyorum." dedi.

ABD'DEN DAVET ALDI

Kişisel gelişim anlamında, tüm dünyada geçerli olan bir diplomayı almak istediğini söyleyen Öztürk, "Amerika’dan bir davet aldım. Fakat karşıma aşamadığım bir maddi engel çıkıyor. Bu konuda bana destek olabilecek yardımsever bir arkadaş, bir sponsor arıyorum. Yaklaşık 5 bin dolarlık bir desteğe ihtiyacım var. Workshop’a bağlı olarak tekerlekli sandalyede dansçı yetiştirme eğitimi alacağım. Bununla tüm dünyada geçerli antrenörlük diplomasına sahip olacağım." diye konuştu.





"TEKERLEKLİ SANDALYEDEKİ İNSANLARA DANS ÖĞRETMEK İSTİYORUM"

Engelli insanlara dans eğitim vermek istediğini ifade eden Öztürk, şöyle konuştu:

"Ben şu anda sağlıklı, ayakta olan insanlara zaten dans eğitimi verebiliyorum. Bu eğitim ile tekerlekli sandalyedeki insanlara dans öğretmek istiyorum ve onun için bir diploma alacağım. Bu durum aslında tamamen prosedür icabı karşıma çıkıyor. Bu diplomaya bunun için ihtiyacım var. Yoksa ben zaten dans okulu mezunuyum.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nde yıllarca dans ettim. Bu anlamda, profesyonellik anlamında hiçbir eksik yok. Tüm dünyada geçerli bir dans eğitimi diploması alacağım. Toplam 15 günlük bir kurs bu. Zaten bir altyapı olduğu için sıfırdan başlamama gerek yok. O altyapı üzerine inşa edeceğim oluşum ile bu diplomayı almaya hak kazanacağım."