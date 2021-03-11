Kocaeli'de belediye otobüs şoförü, aracında fenalaşan kadın yolcuyu güzergahından çıkarak hastaneye yetiştirdi.

Kocaeli Derince hattında çalışan UlaşımPark sürücü personeli Emre Kara, seyir halindeyken aracında kadın yolcunun fenalaştığını fark etti.

Yolcusunun acılar içinde kıvrandığını gören Emre Kara, inisiyatif alarak rotasını Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Acil Servisine çevirdi.

Kara, "Az kaldı, biraz daha sabret, yaklaştık." sözleriyle yolcusunu rahatlatmaya çalıştı.

SAĞLIK PERSONELİNE TESLİM ETTİ

Araçtaki diğer yolcuları da bilgilendiren sürücü, otobüsle acil servis önüne yanaşarak hastayı sağlık görevlilerine teslim etti.

Bir süre bekledikten sonra yolcusundan iyi haber alan Kaya, daha sonra seferine devam etti.

"YOLCULARIMIZA MİSAFİR GİBİ DAVRANIYORUZ"

Sürücü Emre Kara, insanlık adına hastayı hastaneye yetiştirdiğini belirterek, "İşe girmeden bizlere bu gibi durumlarda neler yapabileceğimiz konusunda eğitim verildi. Büyükşehir UlaşımPark sürücüleri olarak yolcularımıza misafirimiz gibi davranıyoruz. İnsan evinde misafirine nasıl davranıyorsa, araçlarımızda da aynı hassasiyetle davranıyoruz. Hoşgörülü, saygılı ve yolcu memnuniyeti adına elimizden ne geliyorsa yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kocaeli'de fenalaşan yolcuyu otobüsle hastaneye götürdü VİDEO