Kocaeli'de görme engelli bireylerle empati için gözleri kapalı yemek yediler Kocaeli'de görme engellilere yönelik farkındalık oluşturmak için empati etkinliği düzenlendi. Etkinliğe katılanlar, gözleri kapalı bir şekilde yemek yemeye çalıştı.

AA & Ensonhaber

Türkiye Beyazay Derneği Kocaeli Şubesi tarafından Çayırova Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen "Karanlık İşler" etkinliğinde, görme engelli bireylerin yaşadıkları zorluklara dikkat çekildi.

Gözleri kapalı yemek yemeğe çalıştılar

Etkinlikte gözleri siyah bantla kapatılan kişiler, hazırlanan masada yemek yemeye çalıştı. Yemek yerken zorlandığı görülen katılımcılar, karşılarında oturan görme engelli bireylerle sohbet ederek masadaki malzemeleri bulma konusunda onlardan yardım istedi.

"10 dakika da olsa da empati, empatidir"

Derneğin Kocaeli Şube Başkanı Furkan Uğur Eşitti, görme engelli bireylerin yaşadıkları zorlukları anlatmaya çalıştıklarını söyledi.

Görme engelli bireylerin üstesinden geldiği zorlukların anlaşılmasını istediklerini belirten Eşitti, "Empati, empatidir. 10 dakika da gözleri kapalı olsa yarın bir gün bir yerde yönetici oldukları zaman tercihini görme engelliden yana kullanabilsinler." diye konuştu.

Etkinliğe katılan Yusuf Kocadağ, gözleri kapalı yemek yemekte zorlandıklarını aktardı.

Tabağındaki yemeği bitiremediğini dile getiren Kocadağ, "Hissederek yiyorsun, çok zor bir duygu aslında." dedi.

Özge Günay da farklı bir tecrübe kazandığını, daha önce tanıdığı nesneleri dokunarak tespit etmeye çalıştığını kaydetti.