Kocaeli'de hasta öğretmenlerini yalnız bırakmadılar

Geçirdiği rahatsızlık sebebiyle bir süredir evinde dinlenen öğretmenlerini yalnız bırakmayan öğrencileri evinin önünden balon gökyüzüne balon bıraktı.

Kocaeli'nde Körfezkent Emlak Konut İlkokulu öğretmenlerinden 45 yaşındaki Sevinç Özdemir, 17 Kasım tarihinde lavaboda bayıldı.

Ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Özdemir burada tedavi altına alındı.

Beyninde pıhtı attığı öğrenilen Özdemir, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Öğrenciler öğretmene sürpriz yaptı

Bir süredir öğretmenlerinden ayrı kalan minikler ise Özdemir'e sürpriz yaptı.

Sevinç Özdemir'in yaşadığı binanın önünde toplanan minikler, hep bir ağızdan "Sizi çok seviyoruz" diyerek öğretmenlerine seslendi.

Minikler, öğretmenleri için ellerindeki kalpli balonları gökyüzüne bıraktı.

Öğrencilerine el salladı

İHA'nın haberine göre, mutluluğu yüzünden okunan Sevinç Özdemir ise pencereden öğrencilerine el salladı.

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