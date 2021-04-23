Kocaeli'de kapı kapı dolaşıp kayıp köpeğini arıyor

Kocaeli'de yaşayan Kazım Elmas, sokak sokak gezerek kaybolan 9 aylık kangal köpeğini arıyor.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bulunan İlimtepe Mahallesi'nde muhtarlık yapan Kazım Elmas, kapı kapı gezerek kaybolan köpeğini arıyor.

Elmas, köpeğini bulanlara 5 bin lira ödül vereceğini belirtti.

SOSYAL MEDYADAN DUYURU YAPTI

İlimtepe Mahallesi'nde muhtarlık yapan Kazım Elmas'ın 9 aylık kangal köpeği, mart ayında kayboldu. İlk olarak köpeğinin bahçenin çevresinde dolaştığını düşünen muhtar Elmas, tüm aramalarına rağmen bulamadı.

Kaybolduğu günden itibaren sokak sokak gezerek, köpeğini arayan Elmas, sosyal medyadan bir açıklama yaparak köpeğini bulanlara 5 bin lira ödül vereceğini duyurdu.





"KÖPEĞİMİZ BİZİN İÇİN ÇOK ÖNEMLİYDİ"

Kayıp köpeğinin art niyetli kişiler tarafından çalınmış olabileceğini düşünen Kazım Elmas, “Yaklaşık 9 ay önce dünyaya gelmişti. Biz itinayla besliyorduk. 16 Mart'ta mahallemizde bulunan iş yerimizin bahçesinde kayboldu. Köpeğimizin çalındığını düşünüyoruz.

O günden beri Körfez ilçesinin dört bir yanında hatta komşu ilçelerde Derince’de, köylerde, her yerde köpeğimizi arıyoruz. Eşimize, dostumuza sorduk; çiftlik ve mandıra gibi beslenebileceği yerlere de sorduk ama daha bugüne kadar bir ize rastlamadık. Bulup getirene 5 bin lira ödül vereceğim; çünkü köpeğimiz benim için çok önemliydi." dedi.

"ASKERLİK ARKADAŞIMIN HEDİYESİ"

Kazım Elmas, köpeğinin askerlik arkadaşından hediye olduğunu belirterek, "Askerlik arkadaşım doğduğu zaman bana göndermişti. Manevi tarafı da benim için çok ağır. Bu nedenle köpeğimi duyan veya görenlerin bana haber vermesini rica ediyorum.” diye konuştu.



