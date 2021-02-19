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    Kocaeli'de karda kayan araçların yardımına polisler koştu

    Karlı yollarda ilerlemekte güçlük çeken araçlara, polis ekipleri yardım ederek yolda kalmalarını engelledi.
    • İHA
    • 19.02.2021 - 17:40
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    Kocaeli'de karda kayan araçların yardımına polisler koştu

    Kocaeli genelinde yaklaşık 5 gün süren kar yağışı hayatı ve ulaşımı olumsuz etkiledi.

    Karla kaplanan yollarda kalan sürücüler zor anlar yaşadı.

    Dilova ilçesinde kara saplanan, yoldan çıkan, karda kayan araçlar bazı alanlarda trafikte yoğunluğa sebep oldu.

    KAYAN ARAÇLARA POLİS OMUZ VERDİ

    Araçlarıyla karlı yollarda ilerlemekte güçlük çeken sürücülerin yardımına ise trafik polisleri koştu.

    Dilovası ilçesinde karlı yollarda ilerlemekte güçlük çeken araçlara el atarak omuz veren polis ekipleri, iterek ilerlemelerine yardımcı oldular.

    Araçların yolda kalmaması için görevlerinin yanında insani bir vazifeyi yerine getirerek sürücülere yardım eden polis ekipleri, vatandaşların takdirini kazandı.

     

     


    Kocaeli de karda kayan araçların yardımına polisler koştu #1

    Kocaeli de karda kayan araçların yardımına polisler koştu #2

    Kocaeli de karda kayan araçların yardımına polisler koştu #3

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