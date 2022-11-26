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    Kocaeli'de Kartepe, kar yağışıyla beyaza büründü

    Kayak pistleri ile dünya çapında üne kavuşan kış turizm noktalarından olan Kartepe'de dağın zirvesi ve kayak merkezi karla örtündü.
    • 26.11.2022 - 11:24
    • Güncelleme : 26.11.2022 - 11:34
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    Kocaeli'de Kartepe, kar yağışıyla beyaza büründü

    Kocaeli'de Samanlı Dağları'nın zirvesinde bulunan Kartepe, karın ardından beyaz örtüyle kaplandı.

    Önce sağanak sonra kar yağdı

    Bölgede dün akşam etkili olan sağanak, ilerleyen saatlerde yerini kara bıraktı.

    Kar kalınlığı 5 santimetre

    Sapanca Gölü ve İzmit Körfezi manzarasına sahip Kartepe'deki kayak merkezinde kar kalınlığı 5 santimetre ölçüldü.

    Kartaltepe

    Önlemler alındı

    Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı ekipleri, bu aşamada ulaşımda aksama yaşanmaması için bölgede önlemler aldı.

    Kartepe

    Kartepe


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