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    Kocaeli'de kendisini affettirmek isteyen genç, gökyüzünde pankart açtı

    Kız arkadaşıyla arasını düzeltmek isteye genç çocuk ilginç bir yöntem izledi. Paramotorla uçtuğu sahilin üzerinde, ‘Bir şans daha Asuman’ pankartı açtı.
    • İHA
    • 30.08.2021 - 09:26
    • Güncelleme : 30.08.2021 - 12:53
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    Kocaeli'de kendisini affettirmek isteyen genç, gökyüzünde pankart açtı

    Kocaeli’nin Derince ilçesi 60 Evler Sahili’nde, kız arkadaşıyla tartışan ve ardından pişman olan genç, kendisini affettirmek için farklı bir yola başvurdu.

    Çevredeki vatandaşlar ise o anları tebessüm ederek seyretti.

    PANKARTI PARAMOTORA BAĞLADI

    Sabah erken saatlerde otomobiliyle sahile gelen vatandaş, yanında getirdiği ve üzerinde ‘Bir şans daha Asuman’ yazan pankartı paramotora bağladı.

    Kocaeli de kendisini affettirmek isteyen genç, gökyüzünde pankart açtı #1

    GÖKYÜZÜNE YÜKSELDİ

    Daha sonra gökyüzüne yükselen genç çocuk, kız arkadaşının pankartı görebilmesi için sahilde uzun süre tur attı.

    Daha sonra ise paramotordan inerek otomobiline binen vatandaş, sahilden uzaklaştı.

    Kocaeli de kendisini affettirmek isteyen genç, gökyüzünde pankart açtı #2
    VATANDAŞLAR O ANLARI KAYDETTİ

    Şahsın paramotor üzerindeki o anları ise bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

    Kocaeli de kendisini affettirmek isteyen genç, gökyüzünde pankart açtı #3

    Kocaeli de kendisini affettirmek isteyen genç, gökyüzünde pankart açtı #4

    Kocaeli de kendisini affettirmek isteyen genç, gökyüzünde pankart açtı #5

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