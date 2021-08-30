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- Kocaeli'de kendisini affettirmek isteyen genç, gökyüzünde pankart açtı
Kocaeli'de kendisini affettirmek isteyen genç, gökyüzünde pankart açtı
Kız arkadaşıyla arasını düzeltmek isteye genç çocuk ilginç bir yöntem izledi. Paramotorla uçtuğu sahilin üzerinde, ‘Bir şans daha Asuman’ pankartı açtı.
- İHA
- 30.08.2021 - 09:26
- Güncelleme : 30.08.2021 - 12:53
Kocaeli’nin Derince ilçesi 60 Evler Sahili’nde, kız arkadaşıyla tartışan ve ardından pişman olan genç, kendisini affettirmek için farklı bir yola başvurdu.
Çevredeki vatandaşlar ise o anları tebessüm ederek seyretti.
PANKARTI PARAMOTORA BAĞLADI
Sabah erken saatlerde otomobiliyle sahile gelen vatandaş, yanında getirdiği ve üzerinde ‘Bir şans daha Asuman’ yazan pankartı paramotora bağladı.
GÖKYÜZÜNE YÜKSELDİ
Daha sonra gökyüzüne yükselen genç çocuk, kız arkadaşının pankartı görebilmesi için sahilde uzun süre tur attı.
Daha sonra ise paramotordan inerek otomobiline binen vatandaş, sahilden uzaklaştı.
VATANDAŞLAR O ANLARI KAYDETTİ
Şahsın paramotor üzerindeki o anları ise bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.