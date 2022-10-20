Kocaeli'de Kolimbayalı öğrenci Müslüman oldu

Kocaeli'de Kolimbayalı öğrenci Müslüman oldu

Başiskele'ye öğrenci olarak gelen Madina, Müslüman olarak Zeynep Medine ismini aldı.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesine 6 aylığına gelen Kolombiyalı Mariya Madina'nın hayatı değişti. Genç kız, öğrenci olarak geldiği kentte eğitiminin yanı sıra İslamiyeti araştırdı.

Çevresinin de rehberliğiyle İslam dinini seçen Madina için Başiskele Barbaros Camii’nde ihtida töreni yapıldı.

Mariya Madina’ya Başiskele Din Görevlileri Derneği Başkanı ve Barbaros Camii İmamı Kadir Çelikiz tarafından mealli Kur’an-ı Kerim ve ilmihal hediye edildi.

Zeynep ismini aldı

Müslüman olduktan sonra Mariya Madina’nın ismi Zeynep Medine oldu.

Öte yandan, Zeynep Medine’nin Müslümanlığı seçtikten sonra Kolombiya’ya döndüğü 2 ay içerisinde Türkiye’ye döneceği öğrenildi.

Ailesiyle tören düzenlenecek

İHA'nın haberine göre, ailesiyle beraber geleceği Türkiye'de Başiskele Müftülüğünde program düzenleneceği öğrenildi.