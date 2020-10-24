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- Kocaeli'de kuyuya düşen kaplumbağaları güvenlik görevlileri kurtardı
Kocaeli'de kuyuya düşen kaplumbağaları güvenlik görevlileri kurtardı
Bir parkta küçük bir kuyuya düşen kaplumbağalar, güvenlik görevlileri tarafından kurtarıldı. Kaplumbağalar, sahil parkı içerisindeki yeşil bir alana götürülerek doğaya salındı.
- DHA
- 24.10.2020 - 09:26
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde Şehit Er Gökhan Hüseyinoğlu Sahil Parkı’nda görev yapan güvenlik görevlileri, küçük bir kuyuya düşen 2 kaplumbağayı gördü.
Güvenlik görevlileri kaplumbağaları kuyudan çıkardı. Kaplumbağaların sağlık durumlarının iyi olduğunu anlayan güvenlik görevlileri, çamura bulanan hayvanları yıkadı.
DOĞAYA SALINDI
Kaplumbağalar, sahil parkı içerisindeki yeşil bir alana götürülerek doğaya salındı.