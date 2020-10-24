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Kocaeli'de kuyuya düşen kaplumbağaları güvenlik görevlileri kurtardı

Kocaeli'de kuyuya düşen kaplumbağaları güvenlik görevlileri kurtardı

Bir parkta küçük bir kuyuya düşen kaplumbağalar, güvenlik görevlileri tarafından kurtarıldı. Kaplumbağalar, sahil parkı içerisindeki yeşil bir alana götürülerek doğaya salındı.