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    Kocaeli'de kuyuya düşen kaplumbağaları güvenlik görevlileri kurtardı 

    Bir parkta küçük bir kuyuya düşen kaplumbağalar, güvenlik görevlileri tarafından kurtarıldı. Kaplumbağalar, sahil parkı içerisindeki yeşil bir alana götürülerek doğaya salındı.
    • DHA
    • 24.10.2020 - 09:26
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    Kocaeli'de kuyuya düşen kaplumbağaları güvenlik görevlileri kurtardı 

     

    Kocaeli'nin ​Darıca ilçesinde Şehit Er Gökhan Hüseyinoğlu Sahil Parkı’nda görev yapan güvenlik görevlileri, küçük bir kuyuya düşen 2 kaplumbağayı gördü.

    Güvenlik görevlileri kaplumbağaları kuyudan çıkardı. Kaplumbağaların sağlık durumlarının iyi olduğunu anlayan güvenlik görevlileri, çamura bulanan hayvanları yıkadı.

    DOĞAYA SALINDI

    Kaplumbağalar, sahil parkı içerisindeki yeşil bir alana götürülerek doğaya salındı.

    Kocaeli de kuyuya düşen kaplumbağaları güvenlik görevlileri kurtardı  #1

    Kocaeli de kuyuya düşen kaplumbağaları güvenlik görevlileri kurtardı  #2

    Kocaeli de kuyuya düşen kaplumbağaları güvenlik görevlileri kurtardı  #3

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