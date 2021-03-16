Kocaeli'nin İzmit ilçesinde aldığı kaşar peynirinden eldiven çıkan kadın, "Alo 174 Gıda Hattı"na şikayette bulundu.

Kocaeli'nin İzmit ilçesi Serdar Mahallesi'nde yaşayan Ayşe Emer'in, 2 Mart'ta marketten aldığı kaşar peynirinin içinden eldiven parçası çıktı.

Oğlunun tost istemesi üzerine peyniri kestiğinde eldiveni fark eden Emer, şaşkınlığı üzerinden atınca "Alo 174 Gıda Hattı"na şikayette bulundu.

"ÖNCE POŞET SANDIM"

Çok şaşırdığını dile getiren Emer, "Firma yetkilileriyle görüştüm. Firma bana özür olarak bir koli malzeme göndermeyi teklif etti. Olay örtbas edilmeye çalışılıyor. Benim çocuklarım, ben bunları hak etmiyoruz. Susmak istemiyorum. Sağlık Bakanlığı'nın sitesinden şikayetimi bildirdim, Gıda Hattı 174'ü aradım. Önce poşet sandım, baktım poşet değil, eldiven. Özellikle bu virüs zamanı insanların sağlığını hiçe saymamaları gerekiyor." ifadesini kullandı.

Emer, hakkını sonuna kadar arayacağını ve gerekli yerlere şikayetlerde bulunacağını sözlerine ekledi.

Kocaeli'de marketten aldığı kaşar peynirinden eldiven çıktı VİDEO



