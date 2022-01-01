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- Kocaeli'de otobüs şoförü, ters yönde giden engelliyi kaldırıma çıkardı
Kocaeli'de otobüs şoförü, ters yönde giden engelliyi kaldırıma çıkardı
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nde görevli otobüs şoförü, tekerlekli sandalyesiyle ters yönde giden engelliyi kaldırıma çıkardı.
- AA
- 01.01.2022 - 02:43
TOKİ Akpınar-Umuttepe seferinde çalışan halk otobüsünün şoförü Hakan Yıldırım, Orduevi mevkisinde engelli vatandaşın tekerlekli sandalyesiyle ters yönden geldiğini gördü.
ARACINI DURDURDU, YOLCULARI BİLGİLENDİRDİ
Yıldırım, aracını güvenli şekilde durdurduktan sonra yolculara bilgi verip aşağı indi.
Kocaeli'de otobüs şoförü, ters yönde giden engelliyi kaldırıma çıkardı - VİDEO
ENGELLİ VATANDAŞI KALDIRIMA ÇIKARDI
Sürücü Yıldırım, çevreden geçenlerin yardımıyla engelli vatandaşı kaldırıma çıkararak güvenli şekilde yoluna devam etmesini sağladı.
Olaya şahit olan vatandaşlar, 153 Çağrı Merkezi'ne mesaj atarak, duyarlı davranışından dolayı Yıldırım'ı kutladı.