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    Kocaeli'de otobüs şoförü, ters yönde giden engelliyi kaldırıma çıkardı

    Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nde görevli otobüs şoförü, tekerlekli sandalyesiyle ters yönde giden engelliyi kaldırıma çıkardı.
    • AA
    • 01.01.2022 - 02:43
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    Kocaeli'de otobüs şoförü, ters yönde giden engelliyi kaldırıma çıkardı

    TOKİ Akpınar-Umuttepe seferinde çalışan halk otobüsünün şoförü Hakan Yıldırım, Orduevi mevkisinde engelli vatandaşın tekerlekli sandalyesiyle ters yönden geldiğini gördü.

    ARACINI DURDURDU, YOLCULARI BİLGİLENDİRDİ

    Yıldırım, aracını güvenli şekilde durdurduktan sonra yolculara bilgi verip aşağı indi.

    Kocaeli'de otobüs şoförü, ters yönde giden engelliyi kaldırıma çıkardı - VİDEO

    ENGELLİ VATANDAŞI KALDIRIMA ÇIKARDI

    Sürücü Yıldırım, çevreden geçenlerin yardımıyla engelli vatandaşı kaldırıma çıkararak güvenli şekilde yoluna devam etmesini sağladı.

    Olaya şahit olan vatandaşlar, 153 Çağrı Merkezi'ne mesaj atarak, duyarlı davranışından dolayı Yıldırım'ı kutladı.

    Kocaeli de otobüs şoförü, ters yönde giden engelliyi kaldırıma çıkardı #1


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