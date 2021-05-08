Kocaeli'de pazarlar doldu

1 haftalık aranın ardından açılan semt pazarlarına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

İçişleri Bakanlığı, semt pazarlarının açılmasına izin verdi.

Tam kapanmada tedbirler kapsamında açılan pazarlarda yoğunluk oluştu.

Kocaeli'de vatandaşlar, pazar girişlerinde uzun kuyruklar oluşturdu.

SOSYAL MESAFEYE DİKKAT EDİLMEDİ

1 haftadır pazar alışverişi yapamayan vatandaşlar, pazar yerlerinin giriş ve çıkışlarında yoğunluk oluşturdu. Zabıta ve polis ekipleri de pazar alanlarının giriş ve çıkışlarına kontrol noktaları oluşturarak, ateş ölçümü ile HES kodu sorgulaması yaptı. Pazar alanına girebilmek için sırada olan vatandaşlar uzun kuyruklar oluştururken, tezgah başında da yoğunluk sebebiyle sosyal mesafeye dikkat edilemediği görüldü.

MARKET İLE FİYATLAR YAKIN

Diğer yandan fiyatların da yüksek olduğunu düşünen bazı vatandaşlar duruma tepki göstererek, market ile pazarlarda satılan ürün fiyatlarının birbirine yakın olduğunu vurguladı.

"ÇOK KALABALIK"

Fiyatlardan memnun olmadığını belirten Gökhan Dilmeç, "Alışveriş yaptık ve fiyatlar biraz yüksek, ama içerisi gerçekten çok kalabalık. Normalden çok kalabalık ve sosyal mesafe diye bir şey yok bundan şikayetçiyiz. Fiyatlar ise neredeyse marketlerle eşit durumda" dedi.

"HER GÜN AÇIK OLSUN"

Pazarların her fırsatta kapatılmasının uygun olmadığını söyleyen pazarcı esnafı Halil Aslan, "Pazarlar çok ucuz. Pazarların her gün açık olması lazım. Pazarlarımız marketlerden daha güvenli. Çünkü marketlerin alanları çok dar ama pazar alanları geniş. Pazar alanlarının her gün açık olmasını istiyoruz. Her gün pazarlar açık olursa yoğunluk azalır. Bu kalabalık da normal" diye konuştu.

"FİYATLAR BİRAZ YÜKSEK"

Pazarların açıldığı için memnun olduğunu ifade eden Hatice Yakut, "Pazar fiyatları ile market fiyatları arasında bir fark göremedim. Fiyatlar bana çok yüksek geldi" dedi.