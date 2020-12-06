Gölcük ilçesinde, polis memuru Vedat Cerrahoğlu'nun bitkin düşen sokak köpeğine eliyle su içirdiği anlar kameralara yansıdı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında Kocaeli'de, Gölcük İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, D-130 kara yolu Gölcük İskele Işıklar mevkiinde uygulama noktası kurdu.

Sokakta olan kişilerin izin belgelerinin kontrol edildiği noktada görevli olan polis memuru Vedat Cerrahoğlu, yanına gelen bir sokak köpeğinin bitkin düşmüş olduğunu gördü.

Kocaeli'de polis memuru, sokak köpeğine eliyle su içirdi VİDEO

ELİNDEN SU İÇİRDİ

Polis aracında bulunan su şişesini alan polis memuru, bitkin düşen sokak köpeğine eliyle su içirdi.

Polis memurunun hareketi o sırada bölgedeki bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.