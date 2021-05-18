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    Kocaeli'de sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi

    Kocaeli'de aniden başlayan sağanak yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar sokak ve caddelerde sığınacak yer aradı.
    • İHA
    • 18.05.2021 - 18:23
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    Kocaeli'de sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi

    Kocaeli’nin İzmit ilçesinde aniden bastıran ve 15 dakika süren sağanak yağmur, hayatı kısa sürede olumsuz etkiledi.

    15 DAKİKA SÜRDÜ

    Yağmura sokakta hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, bina diplerine kaçarken, trafikte yer yer yoğunluklar oluştu. Yaklaşık 15 dakika süren yağmurun dinmesi sonrasında vatandaşlar sığındıkları yerlerden çıkarak yollarına devam etti.

    Kocaeli de sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi #1

    Kocaeli de sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi #2

    Kocaeli de sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi #3

    Kocaeli de sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi #4

    Kocaeli de sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi #5

    Kocaeli de sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi #6

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