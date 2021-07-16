Kurban Bayramı öncesi Kandıra'ya gelen tatilciler, deniz ve güneşin keyfini çıkardı. Mavi bayraklı plajlarda denize girenler, "Denizi ve havası çok güzel herkese tavsiye ediyoruz" dedi.

Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasının ardından, tatilciler soluğu Kocaeli'de aldı.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesine gelen tatilciler, deniz ve güneşin tadını çıkardı.

Mavi bayraklı Bağırganlı, Kumcağız, Miço Koyu Kadınlar Plajı, Cebeci, Kovanağzı ve Kerpe plajları doldu.

"BAYRAMDA DAHA KALABALIK OLUR"

Şehir dışından gelen tatilcilerle yazlık evlerde yaşayanlar, sahillerde güneşin ve denizin keyfini çıkardı.

Kandıra’yı denizi için tercih ettiklerini söyleyen Özlem Dursun, “İstanbul’dan tatil için geldim, babam zaten burada yaşıyor. Denizi çok temiz, havası çok güzel. İstanbul’dan denizi için buraya geliyoruz.

Bayram öncesinde bile şu an çok kalabalık, bayramda daha çok kalabalık olacak.

Biz bayramı burada geçirip, daha sonra evimize döneceğiz.” dedi.

Kocaeli'de sahiller doldu VİDEO

"ALMANYA'DAN GELDİK"

Kurban Bayramı’nı geçirmek için, ailesiyle birlikte Almanya’dan gelen Serkan Özçelik şöyle konuştu:

“Almanya’dan tatili geçirmek için geldik. Çok kalabalık bulduk burayı, bayramda daha kalabalık olacak galiba.

Daha önce buraya gelmiştim, denizi ve havası çok güzel herkese tavsiye ediyorum.”