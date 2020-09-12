Kocaeli'de servis midibüsünü gelin arabası yaptı

Servis şoförlüğü yapan damat, iş için kullandığı midibüsü süsleyerek gelin arabasına çevirdi. Dünya evine giren damat, gelin almaya midibüsle gitti.

Kocaeli Derince'de servis şoförlüğü yapan Gökhan Varoltürk, kullandığı midibüsün camlarını çiçek ve kalplerle süsledi.

Damat Gökhan Varoltürk, evleneceği Beyza Akpınar'a sürpriz yaptı. Gelin almaya özenle süslediği midibüsle giden Gökhan Varoltürk'ü görenler, evlerinin pencere ve balkonlarına çıkarak alkışladı.

HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Hep kullandığı midibüsle gelin almaya gitmenin hayalini kurduğunu söyleyen Gökhan Varoltürk, "Bu benim hayalimdi. Zaten ben küçüklüğümden beri otobüslerin içindeyim. Bunu yapacağım dedim ve yapıp hayalimi gerçekleştirdim. Kendi aracımı baştan sona ben süsledim. Görenler çok farklı karşıladı. Gören bir daha baktı, alkışlayanlar oldu, ıslık çalanlar oldu. Çok farklı bir şey oldu. Zarf istemek için yol kesemediler, araç büyük olduğu için önüne geçemediler öyle de bir avantajımız oldu” dedi.

"YAPACAĞIM DEDİM, KİMSE İNANMADI"

Herkesin şaşırdığını ifade eden Gökhan Varoltürk, “Ben bütün arkadaşlarıma, akrabalarıma önceden söylemiştim böyle yapacağım diye, kimse inanmamıştı bana. Ben de ‘Günü gelince görürsünüz’ demiştim. Yapınca da herkes şaşırdı” diye konuştu.

GELİN DE BEĞENDİ

Beyza Akpınar ise midibüsü görünce çok şaşırdığını ve beğendiğini söyledi.





























