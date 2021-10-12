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    Kocaeli'de şiddetli rüzgar ağaçları devirdi

    Kocaeli'de etkili olan rüzgar nedeniyle Körfez ve Kartepe ilçelerinde ağaçlar, park halindeki otomobillerin üzerine devrildi. Birçok araç hasar gördü.
    • DHA
    • 12.10.2021 - 17:14
    • Güncelleme : 12.10.2021 - 17:18
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    Kocaeli'de şiddetli rüzgar ağaçları devirdi

    Kocaeli'nin bazı bölgelerinde öğleden sonra şiddetli rüzgar etkili oldu.

    AĞAÇLAR, ARAÇLARIN ÜZERİNE DEVRİLDİ

    Körfez ve Kartepe ilçelerinde rüzgara dayanamayan ağaçlar, park halindeki otomobillerin üzerine devrildi. Şans eseri yaralanan olmadı.

    İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ve belediye ekipleri, ağaçları keserek bulundukları yerden kaldırdı. Üzerine ağaç devrilen iki otomobilde hasar meydana geldi.

    Kocaeli de şiddetli rüzgar ağaçları devirdi #1

    Kocaeli de şiddetli rüzgar ağaçları devirdi #2

    Kocaeli de şiddetli rüzgar ağaçları devirdi #3

    Kocaeli de şiddetli rüzgar ağaçları devirdi #4

    Kocaeli de şiddetli rüzgar ağaçları devirdi #5

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