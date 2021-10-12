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Kocaeli'de şiddetli rüzgar ağaçları devirdi

Kocaeli'de şiddetli rüzgar ağaçları devirdi

Kocaeli'de etkili olan rüzgar nedeniyle Körfez ve Kartepe ilçelerinde ağaçlar, park halindeki otomobillerin üzerine devrildi. Birçok araç hasar gördü.