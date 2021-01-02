Kocaeli'de SMA hastası Hamza için açık artırma ile tablo satıldı

Kocaeli'de görsel sanatlar öğretmenleri, SMA hastası Hamza bebeğin tedavisi için 23 sanatçının bağışladığı 33 eseri, sosyal medya üzerinden yapılan açık artırma ile satışa çıkardı.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde yaşayan Raif Abauljout ile Şeyma Abauljout çiftinin SMA hastası oğulları Hamza'nın ABD'de uygulanan gen tedavisi için gerekli olan 2.1 milyon Euro için başlatılan yardım kampanyasına destekler devam ediyor.

23 SANATÇI 33 ESER BAĞIŞLADI

Kocaeli'de görsel sanatlar öğretmenlerinden oluşan '41 Sanat' isimli grup, tedavisi için 40 günden daha az bir süre kalan Hamza bebek için 23 sanatçının bağışladığı 33 eseri internet üzerinden bu akşam açık artırmaya çıkardı. Açık artırma sırasında eserlerini bağışlayan sanatçılar da canlı yayına katılarak hem eserlerini tanıttı hem de yayını izleyen kişilerin Hamza’ya destek olması için çağrıda bulundu.

45 BİN LİRALIK YARDIM TOPLANDI

Yaklaşık 3 saat boyunca sosyal medya üzerinden devam eden açık artırmada satışı gerçekleşen tablolardan elde edilen yaklaşık 45 bin TL'lik gelir, Hamza’nın tedavisi için başlatılan kampanyaya bağışlandı.