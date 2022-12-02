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    Kocaeli'de soba dumanı yangın sanıldı

    Çatı yangını ihbarına sevk edilen itfaiye ekipleri adrese gittiğinde dumanın sobadan çıktığını fark etti.
    • 02.12.2022 - 15:25
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    Kocaeli'de soba dumanı yangın sanıldı

    Kocaeli'nin Gebze ilçesinde vatandaşı korkutan ihbar asılsız çıktı.

    Kentte 4 katlı binanın çatısından duman yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

    İhbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

    Soba dumanı yangın sanıldı

    Kısa sürede adrese ulaşan ekiplerin incelemelerinin ardından yangın sanılan dumanın bir ailenin soba bacasından çıktığı öğrenildi.

    Duman fazla çıktı

    İHA'nın haberine göre, ailenin, eski ayakkabılarını da sobada yaktığı için dumanın fazla çıkmış olabileceği belirtildi.

    Kocaeli de soba dumanı yangın sanıldı #1

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