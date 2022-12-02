Kocaeli'de soba dumanı yangın sanıldı

Çatı yangını ihbarına sevk edilen itfaiye ekipleri adrese gittiğinde dumanın sobadan çıktığını fark etti.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde vatandaşı korkutan ihbar asılsız çıktı.

Kentte 4 katlı binanın çatısından duman yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Soba dumanı yangın sanıldı

Kısa sürede adrese ulaşan ekiplerin incelemelerinin ardından yangın sanılan dumanın bir ailenin soba bacasından çıktığı öğrenildi.

Duman fazla çıktı

İHA'nın haberine göre, ailenin, eski ayakkabılarını da sobada yaktığı için dumanın fazla çıkmış olabileceği belirtildi.