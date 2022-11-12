Kocaali'de takı kavgası yüzünden 1 kişinin öldüğü husumetli aile barıştı

Düğünde, "Ben sana yarım taktım, sen niye bana çeyrek taktın?" meselesinden çıkan kavgada 1 kişi yaşamını yitirmişti. Husumetli ailelerin barıştığı öğrenildi.

Kocaeli'nin Körfez ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi Yaşar Doğu Caddesi'nde geçtiğimiz aylarda akraba olan iki aile arasında "Ben sana yarım taktım, sen niye bana çeyrek taktın?" meselesi yüzünden kavga çıktı.

Bu olay üzerine 42 yaşındaki Gülten Şencan silahla vurularak yaşamını yitirdi.

Tarık Öztürk ve Tayfur Dağtekin de silahla yaralandı. Gülten Şencan’ın eşi Yılmaz Şencan ise tutuklanarak cezaevine götürüldü.

Aralarındaki husumet dinmedi

Şencan ve Dağtekin aileleri arasındaki husumet sürdü, kavga Kurban Bayramı’nda da devam etti.

İlerleyen süreçte de taraflar arasındaki kavgalar sürdü.

Romanlar Konfederasyonu, ailelerin barıştırılması için araya girdi.

Yapılan girişimin sonucu olumlu oldu.

Mevlit düzenlendi, husumet giderildi

Dağtekin ailesi adına bir temsilci heyet, Şencan ailesine ziyarette bulundu.

Şencan ailesinin evinin önünde taziye mevlidi düzenlendi, okunan dualar ile küslük giderildi.

"Gökhan kardeşimizin derdiyle dertlendik"

Yaşanan üzücü olayların ardından iki aile arasındaki husumetin bitmiş olduğuna sevindiğini belirten Romanlar Konfederasyonu Başkanı Ahmet Çokyaşar, "Çeyrek altın yüzünden çıkan kavgada bir kardeşimiz hayatını kaybetmişti. Dağtekin ve Şencan aileleri arasında yaşanan bu husumetin bitmesiyle alakalı biz Gökhan kardeşimizden rica ettik. Biraz mücadele ettik, o çok dertliydi. Biz onun derdiyle dertlendik, konunun uzamaması için ricada bulunduk. Bugün yaşanan bu olaylardan dolayı Gökhan kardeşimiz düzenlenen programla husumet gütmeyeceğini ifade etti. Ben kardeşime teşekkür ediyorum" dedi.





"Bu saatten sonra kardeşlik olsun"

İHA'dan edinilen bilgilere göre, husumetten dolayı yaşanan olaylarda annesini kaybeden ve babası cezaevine düşen Gökhan Şencan, "Ben husumet gütmek istemiyorum, bu saatten sonra herkes yoluna baksın. Anlaştık, barıştık. Bu saatten sonra kardeşlik olsun. Allah’ın izniyle bu husumet artık bitti." şeklinde konuştu.