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Kocaeli'de tarihi su kemeri orman içerisinde kaldı

Kocaeli'de tarihi su kemeri orman içerisinde kaldı

İmparator Trajan döneminde Nikomedya Valisi Plinius tarafından yaptırılan ve bir kentin su ihtiyacını karşılayan su kemeri, ormanın içerisinde kaldı. Yapının son ve harabe hali havadan görüntülendi.