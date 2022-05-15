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Kocaeli'de tarihi su kemeri orman içerisinde kaldı
İmparator Trajan döneminde Nikomedya Valisi Plinius tarafından yaptırılan ve bir kentin su ihtiyacını karşılayan su kemeri, ormanın içerisinde kaldı. Yapının son ve harabe hali havadan görüntülendi.
- 15.05.2022 - 12:47
M.S. 2. yüzyılda İmparator Trajan döneminde Nikomedya Valisi Plinius tarafından yaptırılan ve Kocaeli'nin Kabaoğlu Mahallesi’nde bulunan tarihi su kemeri, ormanın içerisinde kaldı.
Bir kentin su ihtiyacını karşılayan kemer, ormanın içerisinde haraba bir hale geldi.
Su kemeri harabeye döndü
50 metre uzunluğunda, 15 metre yüksekliğinde olan su kemerinin harabe hali ise havadan çekildi.
İHA'nın haberine göre; kaynaklarda, şehre su sağlamak amacıyla yaptırılan su kemerinin Bizans ve Osmanlı dönemlerinde onarım gördüğü de yer alıyor.