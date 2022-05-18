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Kocaeli'de TEM Otoyolu'na mazot döküldü
Kocaeli'nin Derince ilçesi TEM Otoyolu İstanbul yönünde bir araçtan yola mazot döküldü. Kayganlaşan yol trafiğe kapatılarak, kumlama çalışması yapıldı.
- 18.05.2022 - 20:31
- Güncelleme : 18.05.2022 - 20:41
Akşam saatlerinde Kocaeli'nin TEM Otoyolu Derince Çınarlıdere Viyadüğü üzerinde İstanbul yönünde meydana gelen olayda, plakası tespit edilemeyen bir araçtan yola büyük miktarda mazot döküldü.
Mazot dökülen yolda uzun kuyruklar oluştu
Sürücülerin yolun kayganlaştığı yönündeki ihbarı üzerine bölgeye trafik polisleri geldi. Polis ekipleri, Şirintepe mevkisinden itibaren İstanbul yönüne giden trafiği durdurdu.
Kumlama çalışmasının ardından yol yeniden açıldı
DHA'nın haberine göre, bölgeye çağırılan Karayolları Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Çınarlıdere Viyadüğü üzerinde yaklaşık 300 metre boyunca kumlama çalışması yaptı.
Yaklaşık 1 saat süren çalışma sırasında 9 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.
Kumlama çalışmasının tamamlanmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı.
Kocaeli'de TEM Otoyolu'na mazot döküldü VİDEO