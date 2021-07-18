Kocaeli'de termometreler 35 dereceyi gösterdi

Termometreler 35 dereceyi gösterirken, hissedilen sıcaklık 40 dereceyi buldu. Bunaltıcı sıcaklık nedeniyle sahiller boş kalırken, vatandaşlar ağaçların altında dinlendi.

Kocaeli'de hava sıcaklığı 35 dereceye kadar çıkarken, serinlemek isteyen vatandaşlar plajlara akın etti.

Bazı vatandaşlar denize girerek serinlemeye çalışırken, bazıları ise ağaç diplerini tercih etti.

Hafta sonları yoğunluğun görüldüğü İzmit sahilleri, sıcak hava ve bayram tatili sebebiyle boş kaldı.

"SICAKTAN DÜŞÜP BAYILANLAR OLUYOR"

Vatandaşlar Kocaeli’nin turizm bölgesi olan Kandıra'yı tercih etti. Serinlemek için sahile geldiğini ancak sahilin çok sıcak olduğunu ifade eden Emin Şehmuz Kaynak, "Diyarbakırlıyım. Bizim orası 45-50 dereceyi görür ama bu sene çok farklı nem var. Serinlemek için öyle bir sahile gelelim dedik. Ama buranın bir farkı yok.

Bir şekilde artık serinlemenin yolunu bulmamız lazım, yeni yollar keşfetmemiz lazım.

İnsanlar daha güzel kesimlere yönelmiş. Kandıra, Kerpe, Cebeci gibi turizm bölgelerine gidiyorlar.

Bazıları sıcaktan dışarı çıkmıyor. Vatandaşlar bol bol su içsinler, çok terliyoruz ve su kaybediyoruz. Bayılıp düşenler oluyor sıcaktan." şeklinde konuştu.

"AĞAÇLARIN ALTINDA SERİNLEMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Sıcak havada serinlemek amacıyla sahile geldiğini belirten Polat Şanlı, "Serinlemek için sahile geldik. Allah’tan sahil bugün çok boş. Herkes Kerpe’ye, Kefken’e yüzmeye gitmiş.

Genelde sıcak havalarda kendimizi sahile, yeşilliğe atıyoruz. Ağaçların altında, gölgelerde serinlemeye çalışıyoruz.

Malum koronavirüs var, maskesiz oturabileceğimiz alanlar müsaitse oralara geçiyoruz." dedi.