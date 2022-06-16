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    Kocaeli'de trafik tartışması, dostluğa dönüştü

    Motosiklet ve otomobil çarpışmaktan son anda kurtulunca sürücüler arasında çıkan tartışma, motosiklet sürücüsünün tatlı dili sayesinde çaycıda bitti.
    • 16.06.2022 - 11:09
    • Güncelleme : 16.06.2022 - 11:22
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    Kocaeli'de trafik tartışması, dostluğa dönüştü

    İstanbul’dan arkadaşını ziyaret etmek için motosikletine binerek Gebze'ye gelen yüzme antrenörü Orhan Köseoğlu, trafikte ilginç bir olayla karşı karşıya kaldı.

    Motosikletiyle seyir halinde olan Köseoğlu, yol üzerinde bir otomobilin iki şeridi ortalayarak gittiğini fark etti.

    Otomobili geçmek için hızlanan motosiklet sürücüsü, o sırada otomobil sürücüsünün aynaya bakmadan şerit değiştirmesi sonrasında kaza yapmaktan son anda kurtuldu.

    Sürücüyü sakinleştirdi

    Otomobil sürücüsünün kendisiyle bir süre tartışmasına rağmen olumlu cümleler kurarak sakinliğini koruyan Köseoğlu, bu davranışıyla otomobil sürücünün de sakinleşmesini sağladı.

    Kocaeli'de trafik tartışması, dostluğa dönüştü ViDEO

    Kocaeli de trafik tartışması, dostluğa dönüştü #1

    Kask kamerasına yansıdı

    Bunun üzerine otomobil sürücüsü, yaptığı hatanın farkına vararak tartıştığı motosiklet sürücüsünü çay içmeye davet etti. Motosiklet sürücüsünün kask kamerası tarafından kaydedilen o anlar ise renkli görüntüler oluşturdu.

    "Kavgadan dostluğa"

    Orhan Köseoğlu, "Ben normal nizami bir şekilde seyir halindeyken, önümdeki araç iki şeridi birden ortalayıp biraz sağda, biraz solda kafasına göre seyir halindeydi. Ben de geçmek için bir manevrada bulundum. Birden üzerime kırınca ya arabaya ya kaldırıma ikisinden birine neredeyse çarpıyordum. Son anda motoru zapt ettim ve durdum. Arkadaşımız biraz gergin yaklaştı. Ben de sürekli bu tür olayları yaşadığım için biraz daha sakin davrandım. Görmemiş olabilir diye düşündüm. Tartışmanın sonunda tatlıya bağladık. Israrla beni çaya davet etti, ben de kırmadım. Kavgadan dostluğa gibi bir şey oldu. Ben kendi öz eleştirimi de yaptım, çok yaklaşmamam gerekiyordu. Ama ben tehlikeden uzaklaşmak için o manevrayı yapmıştım. Böyle gerçekleşti. Sonra orta yolu bulunca, biraz daha tatlıya bağlanınca ‘Gel çay ısmarlayayım’ dedi. İlk etapta istemedim, teşekkür ettim. Sonrasında ısrar edince ben de gittim. O şekilde dostluğumuz başladı." dedi.

    Kocaeli de trafik tartışması, dostluğa dönüştü #2

    "Trafik, bana daha sakin olmayı öğretti"

    İstanbul trafiğinde sürekli motosiklet kullandığını kaydeden Köseoğlu, "Her olayda kavga edersem bunun önüne geçemem. Trafik, bana daha sakin olmayı öğretti. Çünkü insanların geneli çok gergin. Trafikte özellikle arabada sıkışık olanlar çok gergin. Bizim de biraz daha özgürce geçtiğimizi görünce kıskananlar da olabiliyor. Tartışmalar da oluyor ama ben herkesle tartışamam. Olaylara daha pozitif bakıyorum. Bu tarz olayların sakin neticelenebileceğine inandığım için sakin kalmaya özen gösteriyorum. Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır. Çünkü toplumumuz çok gergin durumda. Hayata güzel bakmayı bilmemiz lazım. Çoğu arabada sopalar vardır. Bir kişi bu tarz olaylarda alttan aldığı zaman o sopalar oradan çıkmaz. Bu olayda güzel konuşan taraf ben oldum. Belki bir sonrakinde bu arkadaşımız bu olayları yaşadığı için daha sakin yaklaşacak. Bu şekilde yayılabileceğine inanıyorum. Kameram sürekli kayıtta. Hem güvenlik amaçlı başıma gelebilecek bir problemi kanıtlayabilmek adına hem de sosyal medya hesabım için. Sosyal medyada başımdan geçen trafikteki güzel olayları paylaşıyorum ve insanlara da örnek olduğunu düşünüyorum. Çünkü ne kadar sakin olabilirsek veya ne kadar güler yüzlü olursak, günümüzün o kadar güzel geçeceğine inanıyorum" diye konuştu.

    Kocaeli de trafik tartışması, dostluğa dönüştü #3

    Kocaeli de trafik tartışması, dostluğa dönüştü #4


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