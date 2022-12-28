Türk bayrağı ölçümlerini belirleyen 47 yaşındaki elektrikçi, oturduğu binanın çatısını Türk bayrağı renklerine boyadı. Azerbaycan bayrağını da Karabağ savaşının ardından çatıya eklemeye karar verdi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde oturan Yusuf Çeviker, milli duygularını evinin çatısına taşıdı.

47 yaşındaki elektrikçi Çeviker, Türk bayrağı ölçümlerini belirledikten sonra harekete geçti.

Evinin çatısını Türk bayrağı renklerine boyayan Çeviker, Azerbaycan bayrağını da Karabağ savaşının ardından çatıya eklemeye karar verdi.

İHA'nın aktarımına göre; hafta sonu ve boş zamanlarında bayrağı çizen Çeviker, 3 ayda bayrağı tamamladı.

"Karabağ için Azerbaycan bayrağını da yaptım"

Bayrak fikri ve renkleri hoşuna gittiğini ifade eden Yusuf Çeviker, "Buraya çok güzel bir bayrak yapılır dedim. 5 sene önce bunu yaptım. Karabağ savaşından sonra baktım ki bunlar da bizim milletimiz. Karabağ için Azerbaycan bayrağını da yaptım. Süreç bu şekilde gelişti. Benim kızım da Çağdaş Türk Lehçeleri okuyor. Kızım da bana yardım etti." dedi.

"3 ayda yaptım"

Gören herkesin olumlu karşıladığını belirten Çeviker, "Bu bayrağı 3 ayda yaptım. Türk Bayrağı 1’e bir buçuk ölçüdedir. Çizip, ölçüleri noktalayıp, çizimini yaptım.” diye konuştu.

Kocaeli'de Türk ve Azerbaycan bayraklı çatı 3 ay sürdü VİDEO

