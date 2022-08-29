Kocaeli'de vatandaşa hakaret eden pazarcı, bir hafta kapatma cezası aldı

Kocaeli'de vatandaşa hakaret eden pazarcı, bir hafta kapatma cezası aldı

Doğu Kışla Pazar alanında alıverişe gelen vatandaşa hakaret eden satıcıya, Pazar Yerleri Hakkında Yönetmelik gereğince bir haftalık tezgah kapatma cezası verildi.

Kocaeli'de Doğu Kışla Pazar Alanı’nda vatandaşa hakaret eden ve fiziksel saldırıda bulunan pazarcı pes dedirtti.

Cezai işlemi ilk defa olmayan pazarcı, daha önce esnafa hileli fiyat etiketi ve yanıltıcı ifade kullandığı için Belediye Encümeni tarafından cezai işlem uygulandığı tespit edildi.

Tutanak tutuldu, tezgahtan uzaklaştırıldı

İzmit Belediyesi zabıta ekipleri ve Kocaeli Seyyar Esnaf ve Pazarcılar Odası tutanak tutarak encümene sevkini sağladı.

12 Temmuz 2012 tarih ve 28351 sayılı Pazar Yerleri Hakkında Yönetmelik gereğince bir takvim yılı içinde iki kez cezai işlem uygulanan pazarcıya belediye encümeni tarafından bir haftalık kapatma cezası verildi.

Şert ve dubayla tezgahı kapatıldı

İHA'nın haberine göre; pazarcının tezgah açtığı yer şerit ve dubalarla kapatıldı. Kapatılan yere 'Pazar yerinde tüketiciye karşı sözlü veya fiili kötü muamelede bulunulması nedeniyle bu alan bir hafta süreyle faaliyetten men edilmiştir' yazısı konuldu.