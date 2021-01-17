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- Kocaeli'de yaralı bulunan tay tedavi altına alındı
Kocaeli'de yaralı bulunan tay tedavi altına alındı
- AA
- 17.01.2021 - 18:32
- Güncelleme : 17.01.2021 - 19:10
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde Akdurak Mahallesi Akçakayran mevkisinde ayağı kırık tayı görenler, durumu Kandıra Belediyesi'ne aktardı.
Harekete geçen zabıta ekipleri, belediyenin veterinerleriyle olay yerine intikal etti.
AYAĞININ KIRIK OLDUĞU TESPİT EDİLDİ
Yapılan kontrollerde tayın sol arka bacağının kırık olduğu ve ayak derisinin parçalandığı belirlendi.
Kocaeli'de yaralı bulunan tay tedavi altına alındı VİDEO
HAYVANSEVER ÇİFTÇİ SAHİPLENDİ
Yarası sarılan ve genel muayenesi yapılan yaralı tay, kendisini sahiplenmek isteyen çiftçi Güner Aydoğdu'ya teslim edildi.
Yaralı tayın tedavisinin hayırsever çiftçinin ahırında Kandıra Belediyesi veterinerlerinin gözetiminde devam edeceği öğrenildi.
Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, yaptığı açıklamada, tayın ciddi şekilde yaralandığını belirterek, "Sahiplenen kardeşimize tayı teslim ettik. Veteriner hekimlerimiz tedavi için vatandaşımıza destek verecekler. Umuyorum ki iyileşir ve bir can kurtarmanın mutluluğunu bizlere yaşatır." ifadelerini kullandı.