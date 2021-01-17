Euro
9.0118
0.49%
Dolar
7.4586
1.33%
Altın
437.78
0.06%
Borsa
1.524
-1.43%
Bitcoin
270.520
-1.95%
EXEN Coin
15.70
27.02%
-0ºC
İstanbul
Yer yer bulutlu -0 C

    Kocaeli'de yaralı bulunan tay tedavi altına alındı

    Kandıra'da yaralı halde bulunan tay, belediye tarafından tedavi altına alınırken, tedavinin tayı sahiplenen çiftçinin ahırında takip edileceği açıklandı.
    • AA
    • 17.01.2021 - 18:32
    • Güncelleme : 17.01.2021 - 19:10
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kocaeli'de yaralı bulunan tay tedavi altına alındı

    Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde Akdurak Mahallesi Akçakayran mevkisinde ayağı kırık tayı görenler, durumu Kandıra Belediyesi'ne aktardı.

    Harekete geçen zabıta ekipleri, belediyenin veterinerleriyle olay yerine intikal etti.

    AYAĞININ KIRIK OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

    Yapılan kontrollerde tayın sol arka bacağının kırık olduğu ve ayak derisinin parçalandığı belirlendi.

    Kocaeli'de yaralı bulunan tay tedavi altına alındı VİDEO

    Kocaeli de yaralı bulunan tay tedavi altına alındı #1

    HAYVANSEVER ÇİFTÇİ SAHİPLENDİ

    Yarası sarılan ve genel muayenesi yapılan yaralı tay, kendisini sahiplenmek isteyen çiftçi Güner Aydoğdu'ya teslim edildi.

    Yaralı tayın tedavisinin hayırsever çiftçinin ahırında Kandıra Belediyesi veterinerlerinin gözetiminde devam edeceği öğrenildi.

    Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, yaptığı açıklamada, tayın ciddi şekilde yaralandığını belirterek, "Sahiplenen kardeşimize tayı teslim ettik. Veteriner hekimlerimiz tedavi için vatandaşımıza destek verecekler. Umuyorum ki iyileşir ve bir can kurtarmanın mutluluğunu bizlere yaşatır." ifadelerini kullandı.

    Kocaeli de yaralı bulunan tay tedavi altına alındı #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir