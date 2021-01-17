Kandıra'da yaralı halde bulunan tay, belediye tarafından tedavi altına alınırken, tedavinin tayı sahiplenen çiftçinin ahırında takip edileceği açıklandı.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde Akdurak Mahallesi Akçakayran mevkisinde ayağı kırık tayı görenler, durumu Kandıra Belediyesi'ne aktardı.

Harekete geçen zabıta ekipleri, belediyenin veterinerleriyle olay yerine intikal etti.

AYAĞININ KIRIK OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Yapılan kontrollerde tayın sol arka bacağının kırık olduğu ve ayak derisinin parçalandığı belirlendi.

Kocaeli'de yaralı bulunan tay tedavi altına alındı VİDEO

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HAYVANSEVER ÇİFTÇİ SAHİPLENDİ

Yarası sarılan ve genel muayenesi yapılan yaralı tay, kendisini sahiplenmek isteyen çiftçi Güner Aydoğdu'ya teslim edildi.

Yaralı tayın tedavisinin hayırsever çiftçinin ahırında Kandıra Belediyesi veterinerlerinin gözetiminde devam edeceği öğrenildi.

Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, yaptığı açıklamada, tayın ciddi şekilde yaralandığını belirterek, "Sahiplenen kardeşimize tayı teslim ettik. Veteriner hekimlerimiz tedavi için vatandaşımıza destek verecekler. Umuyorum ki iyileşir ve bir can kurtarmanın mutluluğunu bizlere yaşatır." ifadelerini kullandı.