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    Kocaeli'de başıboş yasaklı cins köpek barınağa götürüldü

    Kocaeli'nin Körfez ilçesinde başıboş gezen yasaklı cinsler arasında kabul edilen 'Amerikan staffordshire' cinsi köpek, ekipleri harekete geçirdi.
    • DHA
    • 01.02.2022 - 21:06
    • Güncelleme : 01.02.2022 - 21:27
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    Kocaeli'de başıboş yasaklı cins köpek barınağa götürüldü

    Körfez ilçesi Güney Mahallesi Tuğrul Caddesi üzerinde terk edildiği tahmin edilen yasaklı cinsler arasında kabul edilen 'Amerikan staffordshire' cinsi köpeği görenler durumu belediyeye bildirdi.

    ZABITA, KÖPEĞİ BAĞLADI

    İhbar üzerine olay yerine gelen zabıta ekipleri, başıboş köpeği iple bir iş yerinin önündeki direğe bağladı.

    EKİPLER BARINAĞA GÖTÜRDÜ

    Haber verilmesi üzerine gelen Körfez Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekibi, köpeği barınağa götürdü.

    Kocaeli'de başıboş yasaklı cins köpek barınağa götürüldü VİDEO

    Kocaeli de başıboş yasaklı cins köpek barınağa götürüldü #1

    Kocaeli de başıboş yasaklı cins köpek barınağa götürüldü #2

    Kocaeli de başıboş yasaklı cins köpek barınağa götürüldü #3

    Kocaeli de başıboş yasaklı cins köpek barınağa götürüldü #4

    Kocaeli de başıboş yasaklı cins köpek barınağa götürüldü #5


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