- Haberler
- Yaşam Haberleri
- Kocaeli'de başıboş yasaklı cins köpek barınağa götürüldü
Kocaeli'de başıboş yasaklı cins köpek barınağa götürüldü
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde başıboş gezen yasaklı cinsler arasında kabul edilen 'Amerikan staffordshire' cinsi köpek, ekipleri harekete geçirdi.
- DHA
- 01.02.2022 - 21:06
- Güncelleme : 01.02.2022 - 21:27
Körfez ilçesi Güney Mahallesi Tuğrul Caddesi üzerinde terk edildiği tahmin edilen yasaklı cinsler arasında kabul edilen 'Amerikan staffordshire' cinsi köpeği görenler durumu belediyeye bildirdi.
ZABITA, KÖPEĞİ BAĞLADI
İhbar üzerine olay yerine gelen zabıta ekipleri, başıboş köpeği iple bir iş yerinin önündeki direğe bağladı.
EKİPLER BARINAĞA GÖTÜRDÜ
Haber verilmesi üzerine gelen Körfez Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekibi, köpeği barınağa götürdü.
Kocaeli'de başıboş yasaklı cins köpek barınağa götürüldü VİDEO